Ватикан поздравил буддистов с праздником Весак

«Мы можем помочь человечеству стать устойчивым, открыв скрытые сокровища наших духовных традиций»: с таким призывом Папский совет по межрелигиозному диалогу обращается ко всем буддийским общинам мира в поздравительном послании по случаю их главного праздника Весак. Передает русская служба Vatican News.

Во время многочисленных кризисов последних лет, таких как пандемия COVID-19, стихийные бедствия, экологические проблемы и кровавые конфликты, Папский совет призывает буддистов и христиан «работать вместе ради лучшего будущего».

Безудержная погоня за материальными благами и отказ от духовных ценностей привели во многих местах к упадку нравственных ценностей. К сожалению, продолжается злоупотребление религией в качестве оправдания насилия. «Человечество, которое гордится своей ведущей ролью в науке, в мысли, во многих прекрасных вещах, отстаёт в созидании мира. Оно является чемпионом в проведении войн. Это заставляет нас всех стыдиться».

Однако лучший мир возможен, если к нему стремиться сообща, подчёркивается в документе: религиозные лидеры, опираясь на свои благородные принципы, «должны стремиться быть светильниками надежды, которые, даже если они малы, всё равно могут осветить путь, ведущий человечество к победе над духовной пустотой, причиняющей множество зол и страданий. <…> Если мы верим, что завтра настанет лучший день, то сможем выстоять сегодня», – говорится в послании Папского совета по межрелигиозному диалогу.