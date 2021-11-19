Ватикан потребовал «четкой дорожной карты» действий по итогам климатического саммита в Глазго

Делегация Ватикана настаивает на подготовке «четкой дорожной карты» по итогам климатического саммита в Глазго и указывает на ряд «пробелов», которые должны закрыть «развитые страны», передает «Седмица» со ссылкой на агентство CNA.

Делегация Святейшего Престола во главе с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином высоко оценила обязательства, взятые на себе государствами-участниками двухнедельного саммита COP-26 в Глазго, который завершился 12 ноября.

«За эти две недели работы нам удалось совместными усилиями выявить целый ряд пробелов в областях смягчения последствий, адаптации и финансирования, – гласит заявление делегации. – Ресурсы, выделяемые по этим трем направлениям, имеющим основополагающее значение для достижения целей Парижского соглашения, необходимо и далее наращивать и обновлять для достижения этих целей. Святейший Престол выражает надежду, что экологический саммит ООН сможет завершить работу соглашением о четкой дорожной карте для устранения этих пробелов в ближайшее время, и при этом развитые страны возьмут на себя ведущую роль».

Ватикан выступил с этим заявлением через несколько часов после публикации письма Папы Франциска католикам Шотландии. Выразив сожаление в связи с тем, что не смог лично присутствовать на саммите, Папа подчеркивает в этом письме: «Время истекает; возможности этого собрания ни в коем случае нельзя упустить, иначе нам придется предстать перед Божьим судом за нашу неспособность стать верными и разумными управителями мира, который он вверил нашей заботе». Президент COP-26 Алок Шарма повторил эти слова Папы Римского под занавес собрания, заявив, что «время для достижения соглашения уже истекает, и давно пора добиться прорыва в финансовой поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от изменения климата».

Папа Франциск всегда выступал с поддержку каждой инициативы по защите окружающей среды с момента своего избрания в 2013 году. Так, он выступил с энцикликой «Laudato si» в 2015 году в преддверии Конференции ООН по изменению климата во Франции, в ходе которой велись переговоры по подготовке Парижского соглашения. Саммит в Глазго поощряет правительства к срочным практическим действиям ради достижения целей Парижского соглашения и Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UN Framework Convention on Climate Change).

Ватикан заявил, что его делегация на климатическом саммите «поделилась этой папской озабоченностью с делегациями стран-участников и подчеркнула еще раз человеческое измерение климатического кризиса, жертвами которого в первую очередь становятся бедные и обездоленные – то есть те, кто менее всего в нем повинен».

«Амбициозные обязательства, принятые на себя государствами-участниками об остановке роста глобальной средней температуры до 1,5°С [2.7°F] сверх до-промышленного уровня и о выделении необходимых для этого финансовых ресурсов являются перспективными и даже незаменимыми для выживания наиболее уязвимых общин», – указывается в заявлении делегации Ватикана. В нем также подчеркивается «проблема бедствий и ущерба, имеющая жизненно важное значение для общин, более других страдающих от изменения климата».

Делегация также напоминает о совместном послании собрания религиозных лидеров и ученых в Ватикане от 4 октября, в котором также подчеркивается важность этой темы. В ее заявлении указывается, что Папа напоминает об «экологическом долге и долге солидарности, который промышленно развитые страны обязаны выплатить бедным» в своей энциклике. «Делегация Св. Престола выражает надежду, что итоговые решения этого собрания будут приняты с искренним и глубоким чувством ответственности перед нынешним и будущими поколениями, и в духе заботы о нашем общем доме, и что эти решения станут действенным откликом на глас матери-Земли и стоны бедных», подчеркивается в заявлении делегации.