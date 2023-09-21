Ватикан открыл для публики двери Палаццо делла Канчеллерия (ФОТО)

12 сентября 2023 года Ватикан открыл двери одного из самых впечатляющих римских палаццо эпохи Возрождения – Палаццо делла Канчеллерия, обычно скрытого от публики, поскольку здесь расположены некоторые из самых секретных служб Святейшего Престола, пишет «Седмица» со ссылкой на издание Нurriyet dailynews.

Палаццо делла Канчеллерия расположено недалеко от рынка на знаменитой площади Кампо дей Фьори (площади Цветов) в начале улицы Виа дель Пеллегрино, названной в честь религиозных паломников, которые использовали ее, чтобы пройти к базилике Святого Петра на другом берегу реки Тибр.

Дворец длиной в целый квартал был построен в конце 1400-х годов на руинах раннехристианской церкви как резиденция кардинала Рафаэля Риарио, чей дядя, Папа Сикст IV, пожалуй, наиболее известен тем, что заказал еще более впечатляющий шедевр — Сикстинскую капеллу.

Глава управления наследства Ватикана монсеньор Нунцио Галантино пригласил телекамеры в палаццо, что, по его словам, было частью призыва Папы Франциска к чиновникам Римской курии быть более прозрачными.

По мнению Галантино, чей офис опубликовал консолидированный бюджет Ватикана за последние три года, этот дух прозрачности распространяется на обширные владения Ватикана недвижимостью.

«Прозрачность – это не просто количественное знание наследия; прозрачность также затрагивает знание качественного наследия», — сказал Нунцио Галантино, стоя в одном из величественных приемных залов палаццо, которое, по словам историка искусства Клаудии Конфорти, было оформлено как «колоссальная пропагандистская машина» для правившего тогда Папы Павла III.

Галантино возглавил усилия Ватикана по наведению порядка в своей финансовой деятельности и более откровенному подходу к бюджетам, доходам, инвестициям и расходам после того, как серия финансовых скандалов снова помешала донорам выписывать чеки Св. Престолу. Нунцио Галантино председательствовал на открытии для аккредитованных Ватиканом средств массовой информации палаццо, обычно закрытого для публичного просмотра.

Но «прозрачность» не выходит за рамки разовой акции: залы Палаццо делла Канчеллерия не открываются для регулярных публичных экскурсий, хотя иногда они используются для конференций и частные мероприятия.

Сегодня в Палаццо делла Канчеллерия находятся три самых важных суда Ватикана: Римская Рота, которая принимает решения об аннулировании браков; Апостольская сигнатура, которая занимается внутрицерковными административными делами; и Апостольская пенитенциария, которая, среди прочего, выдает индульгенции.

Будучи собственностью Ватикана, Палаццо делла Канчеллерия имеет экстерриториальный статус, равный статусу посольства, хотя и находится в самом сердце Рима.

Во время экскурсии по зданию, которое недавно прошло многолетнюю реконструкцию, посетители проходили мимо священников в сутанах, изучающих папками с каноническими документами в комнатах, украшенных фресками с изображением херувимов, позолоченными потолочными панелями и колоннами. Сбоку находилась обшитая деревянными панелями библиотека, где Наполеон Бонапарт хранил императорские архивы в начале 1800-х годов, когда Рим был его второй столицей.

В конце анфилады помещений, где проходят обучение юристы, аккредитованные Ротой, располагается небольшая уютная, украшенная фресками студия с балконом, выходящим на Виа дель Пеллегрино. Здесь, как объяснила архитектор Мария Мари, кардинал Риарио приветствовал паломников, идущих по маршруту Пеллегрино, а также Папу Римского, когда тот путешествовал из своей Латеранской резиденции через весь город от собора Святого Иоанна Латеранского к собору Святого Петра.

Экскурсия завершилась под землей, где сегодня в палаццо находится постоянная выставка механических изобретений Леонардо да Винчи.

В одной комнате подвала палаццо находился небольшой бассейн, питаемый каналом, построенным во времена императора Августа (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.) для отвода воды от периодических наводнений из болотистой местности обратно в Тибр. А за невзрачной дверью одного из выставочных залов Леонардо находились руины древней раннехристианской церкви Сан-Лоренцо-ин-Дамасо, на месте которой было построено палаццо.