Ватикан организовал международный круглый стол на тему вакцинации

Президент Папской академии защиты жизни архиепископ Винченцо Палья утверждает, что не во всех регионах мира вакцинационные приоритеты одинаковы. Подробности об итогах работы круглого стола сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папская академия защиты жизни, Всемирная медицинская ассоциация и Медицинская ассоциация Германии провели круглый стол на тему вакцинации. Как сообщил президент Папской академии монсеньор Винченцо Палья, встреча планировалась еще до пандемии и должна была охватить вопросы, касающиеся кампаний вакцинации против различных заболеваний, однако организаторам пришлось пересмотреть приоритеты и сузить круг обсуждаемых тем.

Заявления о том, что вакцины – это «общее благо», стали своеобразной «мантрой», отметил монсеньор Палья. На самом деле речь идет о «базовых санитарных мерах по поддержанию здоровья и во многих случаях – для выживания, но, как неоднократно говорил Папа Франциск, вакцинация связана с общим благом и со справедливостью»: если есть возможность бороться с болезнью с помощью определенных препаратов, они должны быть доступны для всех.

«Таким образом, вакцины должны быть а распоряжении у всех и повсюду, без ограничений, связанных с экономическими аспектами, в том числе и в странах с низким уровнем доходов», — подчеркнул монсеньор Палья, комментируя тему круглого стола. Для этого необходимы конкретные действия, и прежде всего следует избегать абсолютизации патентов. Нужно найти равновесие между интересами изобретателей и инвесторов и общественными потребностями. Это ставит нас перед рядом проблем не только научно-технического характера, но и проблем экономических и геополитических.

Президент Папской академии защиты жизни отметил также, что вакцины неодинаково воспринимаются в разных культурах. В разных частях мира наблюдается своего рода «вакцинационная нерешительность», и следует быть внимательными и не навязывать единообразное западное восприятие. Во-первых, вакцинация касается не только биологической, медицинской сферы. Вакцины несут в себе целую историю, отмеченную несправедливостью. Поэтому нельзя требовать беспрекословного доверия со стороны тех, кто колеблется, особенно тех, кто пережил тиранию со стороны тех держав, из которых теперь происходят вакцины. «Чтобы содействовать доверию, — считает Палья, — недостаточно пунктуальных жестов: нужна системная политика, включающая целостное видение развития и более равноправные международные отношения».

Во-вторых, отметил представитель Ватикана, приоритеты Запада необязательно совпадают с приоритетами стран Юга. То, что кажется важным Западу, не всегда является таковым для других стран. Например, нельзя забывать о тяжкой угрозе, исходящей от малярии и туберкулеза в Африке, где эти болезни порождают больше жертв, чем COVID-19. Но прежде всего следует помнить о том, что в этих регионах большие проблемы с гигиенической обстановкой, а нехватка питьевой воды является большой угрозой для здоровья и для выживания. Это должно побудить нас пересмотреть повестку производства и распределения вакцин. Нынешняя кампания вакцинации против COVID-19 должна учитывать долгосрочную перспективу и необходимость укреплять вакцинационные кампании против других широко распространенных инфекций, которые пандемия отодвинула на второй план.

«Важно, чтобы мы объединили усилия всех, кто разделяет эти цели, даже если, возможно, у нас на них разные взгляды», — отметил президент Папской академии защиты жизни монсеньор Винченцо Палья.