Ватикан – ООН: вакцинация против COVID-19 должна охватить всех

5 февраля ватиканский Департамент служения целостному развитию человека и Международный фонд Caritas internationalis обратились к международному сообществу, подчеркнув всеобщее право на вакцину против COVID-19, а также обращаясь к Совету Безопасности ООН с просьбой провести по этому поводу внеочередное заседание. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В совместном заявлении, озаглавленном «Право на доступ к вакцинам. Никто не должен оставаться в стороне» содержится призыв к облегчению долгового бремени бедных стран, чтобы полученные таким образом средства были использованы для улучшения их систем здравоохранения. Необходимо поддержать местное производство вакцин в странах Африки, Латинской Америки и Азии, а также побудить гражданские и религиозные организации проводить в бедных странах просветительские кампании.

В заявлении отмечается, что наиболее богатые страны Севера планеты эгоцентричны в плане вакцинации, в то время как «Юг планеты, где проживает большинство бедных, остаётся на обочине»: доступ к вакцинам во всём мире неравномерен. Иерархи выражают особое беспокойство в связи с ситуацией в Африке и беднейших странах Латинской Америки и Азии и подчёркивают, что вакцины являются средством уважения дара жизни и её защиты. Поскольку каждая жизнь неприкосновенна, ни о ком нельзя забывать. Более всего коронавирусная инфекция угрожает бедным, отверженным, беженцам: забота о них является нравственным приоритетом, ибо невнимание к этим категориям людей поставит под угрозу их самих и мировое сообщество. «Наше коллективное благополучие зависит от того, как мы заботимся о последних», – подчёркивается в заявлении. «Перед лицом глобальной чрезвычайной ситуации политические лидеры должны смотреть дальше интересов собственных стран и политических групп. Эта пандемия представляет собой глобальную проблему безопасности человека, которая угрожает всей человеческой семье. <...> Международное сообщество должно использовать целостный и многосторонний подход, чтобы избежать риска выхода пандемии из-под контроля на Юге планеты, которая затем может снова привести к глобальному гуманитарному кризису».

Иерархи обращаются к Организации Объединённых Наций и ко всем людям, облечённым в ответственность, напоминая о четырёх основных требованиях, которые были сформулированы в декабрьском документе «Вакцина для всех. 20 пунктов для более справедливого и здорового мира»: его авторами стали ватиканская комиссия по COVID-19, действующая при Департаменте служения целостному развитию человека, в сотрудничестве с Папской академией защиты жизни. В нынешнем документе, в частности, звучат призывы:

– Созвать заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения вопроса о доступе к вакцинам как к проблеме глобальной безопасности с принятием твёрдых политических решений, основанных на многосторонности.

– Как можно скорее принять меры по облегчению долгового бремени беднейших стран и использовать полученные средства для улучшения систем здравоохранения в этих странах.

– Содействовать местному производству вакцин в различных технических центрах в Африке, Латинской Америке и Азии и сделать их доступными в течение следующих шести месяцев, решив проблему патентов и технического сотрудничества с беднейшими странами.

– Предоставить финансовую и техническую поддержку местным организациям гражданского общества, и в частности религиозным организациям, для повышения готовности населения к вакцинации – посредством информирования – в местных общинах.