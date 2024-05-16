«Кажется, что никаких ограничений больше нет». Ватикан обеспокоен покушением на премьер-министра Словакии

В кулуарах молодежного экономического форума, организованного при поддержке посольства Италии при Святейшем Престоле в Риме, государственный секретарь Ватикана осудил совершенное 15 мая в Хандлове нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. «Все это приводит к еще большему насилию», — цитирует кардинала Пьетро Паролина Vatican News.

«Неограниченное насилие вызывает большую тревогу»: кардинал Паролин не скрывает своих опасений в связи с нападением на 59-летнего словацкого премьер-министра, который был серьезно ранен четырьмя выстрелами в среду после заседания правительства в Хандлове (городе, расположенном в 150 км от столицы страны Братиславы) 71-летним мужчиной.

«Мы очень обеспокоены происходящим, кажется, что никаких ограничений больше нет», — так прокомментировал Пьетро Паролин произошедшее вчера вечером в Словакии, общаясь с журналистами на полях экономического форума. Данный саммит организован молодежью из Христианского союза предпринимателей и менеджеров (UCID), он проходит в Палаццо Борромео, на территории посольства Италии при Св. Престоле.

«Это действительно ведет к росту насилия, отношения становятся все более жестокими, и все меньше надежды надежды на построение безмятежных и мирных отношений», — заявил кардинал-госсекретарь.