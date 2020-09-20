Ватикан: новый меморандум о взаимопонимании по борьбе с коррупцией

Префект Секретариата по экономике о. Хуан Антонио Герреро Альвес и исполняющий обязанности генерального ревизора Алессандро Кассинис подписали меморандум о взаимопонимании в области борьбы с коррупцией. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Два органа Святейшего Престола, – говорится в коммюнике Ватиканского зала печати, – будут ещё теснее сотрудничать в выявлении рисков коррупции и эффективном осуществлении недавно утверждённых правил прозрачности, контроля и конкуренции в процессах оформления договоров о подряде Святейшим Престолом и Государством Градом Ватикан».

Комментируя меморандум о взаимопонимании, Алессандро Кассинис отметил, что это «ещё один конкретный акт, демонстрирующий готовность Святейшего Престола предотвращать коррупцию и бороться с ней в Ватикане и за его пределами, и за последние месяцы он уже привёл к важным результатам».

Со своей стороны, о. Герреро подчеркнул, что «борьба с коррупцией, являясь нравственным долгом и актом справедливости, позволяет также бороться с расточительством в этот момент, сложный из-за экономических последствий пандемии, поразившей весь мир и в первую очередь самых слабых, о чём неоднократно напоминал Папа Франциск».

В июне этого года был принят Единый кодекс контрактов и подрядов – рамочный закон, содержащий нормы для Святейшего Престола и Государства Града Ватикан о прозрачности, централизованном контроле и конкуренции в процедурах предоставления контрактов, цель которого состоит в более эффективном управлении ресурсами и снижении риска коррупции.

Напомним, что в январе 2019 года Папа Франциск утвердил новый устав ватиканского Отдела генерального ревизора, повысив его статус до антикоррупционного органа и усилив тем самым его функции.