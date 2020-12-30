Ватикан: новый документ о вакцине против COVID-19

Два ватиканских ведомства подготовили еще один документ о вакцине, дополняя и подытоживая пояснение Конгрегации вероучения и различные высказывания Папы и Св. Престола. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Ватиканская комиссия по COVID-19, действующая при Департаменте служения целостному развитию человека, в сотрудничестве с Папской академией защиты жизни, обнародовала документ «Вакцина для всех. 20 пунктов для более справедливого и здорового мира».

Поясняя контекст, в котором разработан данный документ, Комиссия по COVID-19 подчеркивает необходимость «незамедлительных действий» для ответа на вызовы пандемии, — действий, учитывающих ее долгосрочные последствия и направленных на «глобальное и регенеративное исцеление».

Значительная часть документа посвящена вопросу справедливого распределения вакцины против COVID-19 во избежание «фармацевтической маргинализации». Ссылаясь на неоднократные заявления Папы Франциска на эту тему, Комиссия отмечает, что вакцина должна быть доступна для всех, особенно для самых уязвимых и нуждающихся во всех регионах планеты: по сути, необходимо предпочесть вакцинацию определенных категорий во всех регионах вакцинации всего населения в отдельно взятых странах. Для этого незаменимо сотрудничество между государствами и между компаниями, так чтобы производство и распределение вакцин осуществлялось синхронно в различных частях мира.

Помимо вопроса распределения, вновь затрагиваются и этические проблемы, связанные с использованием вакцин, разработанных с применением клеточных линий от абортированных эмбрионов. Еще раз подчеркивается, что «преследуемая цель общественного здоровья не может оправдывать умышленного аборта с извлечением клеточных линий для производства вакцин, — вследствие чего их распространение и торговля ими в принципе морально недопустима». Вместе с тем внутри этого общего контекста существуют разные степени ответственности: «Серьезные доводы, — приводится цитата из документа Конгрегации вероучения 2008 года Dignitas personae, — могут быть нравственно пропорциональны для оправдания применения такого ʺбиологического материалаʺ». Со ссылкой на недавнее пояснение Конгрегации вероучения и на предыдущие документы утверждается, что все клинически рекомендованные вакцины можно применять с нравственной уверенностью, что это не является соучастием в умышленном аборте, — «при всеобщем обязательстве стремиться к тому, чтобы никакая вакцина не имела отношения к разработке из материала, происходящегоу от аборта», а также имея в виду нравственный долг вакцинации во избежание серьезных рисков для населения. В отсутствии альтернативы использование вакцин, произведенных с применением клеточных линий от абортированных эмбрионов, нравственно допустимо, и следует иметь в виду, что отказ от вакцинации по причине неприятия подобных вакцин «может увеличить риски для общественного здоровья».

В документе упоминается о различных механизмах производства и действия вакцин: в одних случаях вакцина защищает от инфекции, содействуя массовой иммунизации, в другом же случае – если инфекция имеется, но не проявляется клинически, — вакцина не уменьшает распространенности вируса, а значит, следует вакцинировать непосредственно тех, кто рискует заболеть.