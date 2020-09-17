Ватикан: необходим глобальный подход к праву народов на развитие

Признавая глубокое воздействие пандемии на общество и экономику, Святейший Престол призывает государства «никого не забывать» при поисках ответа на текущий кризис. Об этом заявил архиепископ Иван Юркович, постоянный ватиканский наблюдатель при Женевском отделении ООН, на 45-й сессии Совета по правам человека. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Выступая на тему права народов на развитие, иерарх выразил обеспокоенность по поводу сокращения помощи и «тенденции к приватизации, которая в контексте государственно-частного партнёрства может превратить социальные услуги в возможности для обогащения». Поэтому необходимы меры по надзору в области предотвращения и пресечения любых злоупотреблений.

«Святейший Престол приветствует признание роли политического налогообложения в финансировании развития, а также предоставленные возможности для полного осуществления права на развитие и для достижения равенства», – заявил монсеньор Юркович. Иерарх напомнил, что налоговое право и денежно-кредитная политика представляют собой мощные инструменты для справедливого распределения богатства и финансирования развития.

Государства несут главную ответственность за создание национальных и международных условий, благоприятных для развития. «Глобальный подход имеет фундаментальное значение, – подчеркнул архиепископ, – поскольку важно вовлекать наиболее уязвимые сообщества и все население в процесс принятия решений о том, следует ли финансировать развитие и как это сделать. Именно это должно лежать в основе целостного человеческого развития, содействуя полной реализации человеческого достоинства».

«Настало время объединить всю человеческую семью в поисках сотрудничества по вопросам целостного развития. Это – единственная альтернатива эгоизму частных интересов и соблазну возврата в прошлое, серьёзно угрожающему мирному сосуществованию и развитию будущих поколений», – сказал в конце речи монсеньор Иван Юркович.

Здание отделения ООН в Женеве: