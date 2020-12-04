Ватикан не считает происходящее на Востоке Украины простым «гражданским конфликтом»

Ватикан полностью поддерживает реализацию соглашений по урегулированию конфликта на Украине, который не считает простым «гражданским столкновением». Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС заявил в пятницу секретарь по отношениям с государствами Святейшего Престола архиепископ Пол Ричард Галлахер.

«Что касается ситуации на Украине, то Святейший Престол поддерживает реализацию достигнутых соглашений и деятельность всех задействованных в этом сторон. Святейший Престол воздерживается от публичных обвинений вовлеченных в конфликты в сторон. Но это не означает, что он принимает интерпретации заинтересованных сторон, как и не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским столкновением», — сказал иерарх.

Он отметил, что Ватикан ценит любые попытки, направленные на установление мира. Галлахер напомнил, что Ватикан по инициативе Папы Римского Франциска предпринимал конкретные действия по оказанию помощи населению через гуманитарную программу «Папа для Украины». «Этот интерес и участие со стороны Святейшего Престола призваны в том числе воодушевлять и вдохновлять разные стороны, принимающие участие в мирном процессе, чтобы предпринимались все усилия для скорейшего возвращения к столь желаемому миру», — сказал глава ватиканской дипломатии.

Он подчеркнул, что все Католические Церкви (Украинская Греко-католическая Церковь, Католическая Церковь латинского обряда, Мукачевская греко-католическая епархия, придерживающаяся византийского обряда) помимо своей пастырской миссии и окормления паствы «оказывают помощь и поддержку всему населению вне зависимости от национальной, религиозной и иной принадлежности».

Как отметил монс. Галлахер, Святейший Престол считает, что любая помощь и вмешательство не должны заменять усилия сторон по самостоятельному выходу из конфликтов. «Возможна только помощь в достижении соглашения. Любое непосредственное участие в переговорах сторон Святейшего Престола возможно только при обращении участников этого процесса», — уточнил Галлахер.

«В любой стране у гражданских конфликтов разные корни. По большей части они рождаются из-за неравенства, нарушений социального порядка, коррупции, экономических проблем, нехватки веры в политический строй. В любом случае дипломатия Святейшего Престола во главе с Папой Римским и всегда при содействии местных католических Церквей выступает за мирное выражение любых гражданских требований и поиск решений путем переговоров и при уважении прав человека и законодательства. В первую очередь Святейший Престол в случае конфликтов наиболее обеспокоен проявлениями насилия», — сказал архиепископ.

Сближение Римско-Католической Церкви и РПЦ

Отношения Римско-Католической и Русской Православной Церквей (РПЦ) становятся все более близкими и братскими при взаимном уважении традиций каждой, заявил Галлахер.

По его словам, важный толчок развитию этих отношений придала историческая встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване в 2016 году. «Этот шаг, как любит говорить сам Папа Римский, не является оторванным отдельным событием, но дает начало установлению большего взаимопонимания и более насыщенного сотрудничества», — сказал Галлахер.

Он отметил, что в Ватикане на регулярной основе происходят встречи с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом, а также на постоянной основе происходят встречи представителей двух Церквей, осуществляются совместные инициативы культурного, академического, социального характера.

«Все это дает надежду на то, что мы идем по верному пути к братскому сближению при взаимном уважении традиций», — сказал иерарх.

Отношения с США

Ватикан считает свои отношения с Соединенными Штатами хорошими и надежными, хотя у страны всегда были определенные расхождения с администрациями в Вашингтоне, сообщил Галлахер. «Можно считать, что отношения Святейшего Престола и Соединенных Штатов Америки — хорошие и крепкие с момента их установления в 1984 году. С разными администрациями — республиканцев или демократов — всегда были точки соприкосновения, как и определенные расхождения во взглядах и подходах. Нет никаких сомнений, что защита прав человека и религиозных свобод является приоритетом как для Святейшего престола, так и для США. Но подходы к этой теме у нас несколько отличаются», — сказал он.

Он подчеркнул, что «Святейший Престол и Римско-Католическая Церковь избегают любой политизации и идеологизации такой важной темы». «Мы имели открытый, дружелюбный и конструктивный диалог с госсекретарем США Майком Помпео по этому вопросу. Мир, человеческое достоинство, ценность каждой жизни, права человека и, в особенности, религиозные свободы всегда находились в центре работы дипломатии Святейшего Престола. И была возможность подтвердить это Помпео, как и напомнить, что Папа Римский, разные дикастерии Святейшего Престола, а также институты Римско-Католической Церкви отстаивают на передовых рубежах и защищают религиозные свободы», — сказал Галлахер.

Майкл Помпео побывал в Ватикане два месяца назад. Тогда, после публикации статьи госсекретаря, в которой дипломат позволил себе критику в адрес линии Ватикана на взаимодействие с КНР, в том числе в назначении епископов, сложилось впечатление, будто отношения между Вашингтоном и Святейшим Престолом обострились. Галлахер сказал, что в Ватикане считают это соглашение шагом в направлении улучшения ситуации со свободой религии.

«В отношении Китая Святейший Престол верит в логику прямого диалога и политики небольших шагов. Наше соглашение служит улучшению ситуации с религиозной свободой. Мы знаем, что еще многое можно улучшить, но нельзя отрицать, что соглашение принесло хорошие результаты», — сказал секретарь по отношениям с государствами.

В августе 2019 года руководство КНР впервые с момента подписания в 2018 году соглашения с Ватиканом одобрило кандидатуру главы одной из епархий на китайской территории. До этого Католическая Церковь в КНР сама назначала епископов, не консультируясь с Папой Римским. В октябре срок этого соглашения, действующего «на экспериментальной основе», был продлен.