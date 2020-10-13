Ватикан издал новый декрет в области борьбы с финансовыми преступлениями

В Ватикане издан декрет, который вносит дополнения к Закону номер 18, принятому в 2013 году с целью укрепления уже существующей системы внутреннего контроля и предупреждения финансовых преступлений в соответствии с международными стандартами. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Декрет подписан председателем Губернаторства Града Ватикан кардиналом Джузеппе Бертелло. Как пояснил Кармело Барбагалло, возглавляющий Управление финансовой информации – ватиканский орган по орьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, — текст Закона номер 18 находится в постоянной эволюции, учитывающей нормативные акты Евросоюза. Новая версия дополнена Пятой директивой Европейского союза в области предотвращения отмывания денег и борьбе с ним и финансирования терроризма; кроме того, уточнены некоторые нормы, относящиеся в Четвертой директиве.

Таким образом, еще больше укреплены механизмы защиты и контроля учреждений, которые, преследуя благотворительные или миссионерские цели, так или иначе связаны с финансовыми потоками.

«Эти потоки, — пояснил Барбагалло, — могут служить справедливым целям, но при этом происходить от незаконной деятельности или же быть ʺотмытымиʺ, предназначенными для терроризма». Поэтому было необходимо сделать еще более прозрачным управление финансами, во избежание рисков, которые могут обусловить миссионерскую и каритативную деятельность Церкви.



На фото — Кармело Барбагалло, президент Бюро финансовой информации Святейшего Престола (AIF)