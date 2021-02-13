Ватикан и Москва отметили пятилетие встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла

Представители РПЦ и Святейшего Престола обсудили совместные вызовы в эпоху коронавируса. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

12 февраля, в пятую годовщину исторической встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла в столице Кубы Гаване, состоялась онлайн-конференция с участием представителей Святейшего Престола и Московского Патриархата. Со стороны Ватикана во встрече приняли участие председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох и его сотрудники священники Яромир Задрапа, Иакинф Дестивель и Авелино Гонсалес, а также председатель Папского Совета по содействию новой евангелизации архиепископ Рино (Сальваторе) Физикелла. Со стороны Русской Православной Церкви в конференции участвовали председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, его заместитель архимандрит Филарет (Булеков), заместитель председателя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению иеромонах Пантелеимон (Алешин), секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов), сотрудники ОВЦС М.Б. Нелюбова и И.А. Николаев.

Приветствуя участников конференции, кардинал Кох напомнил, что уже на следующий день после встречи в Гаване было решено ежегодно вспоминать это событие, ставя в центр обсуждений одну из тем принятой тогда Совместной декларации. В предыдущие годы участники этих православно-католических встреч коснулись таких вопросов, как христианство на Ближнем Востоке и экуменическое единство, этико-богословские аспекты эвтаназии и экуменизм святости. В этом году, отмеченном пандемией КОВИД-19, сам этот всемирный кризис подсказал тему – «Церковь и пандемия». Хотя она не относится напрямую к содержанию Декларации, нынешний кризис связан со многими поднятыми в ней вопросами. Во-первых, это вопрос социальной сплоченности. Сегодня мы сталкиваемся с парадоксальным вызовом: будучи вынуждены соблюдать «социальное дистанцирование», мы призваны проявлять еще большую солидарность по отношению друг к другу. Кроме того, пандемия порождает множество психологических, экономических проблем, а также проблем, связанных с политикой и властью. «Правительства ввели меры, ограничившие основные свободы и личную свободу в таких масштабах, в каких они никогда еще не применялись со времен прошлого столетия, а именно после прекращения тоталитарных режимов в Германии и в Советском Союзе», – констатировал кардинал Кох, добавив, что сегодня не все с легкостью приняли эти меры, о чем свидетельствуют различные протесты «негационистов коронавируса» и рост «диких идей в головах у так называемых конспирологов». Пандемия ударила и по церковной жизни, по самим ее основаниям, что ставит нас не только перед политическими вопросами, такими как свобода вероисповедания, но и перед пастырской проблемой: «Необходимо понять, свыкнутся ли верные с так называемым ‘литургическому воздержанию’ и смогут ли они снова найти дорогу к храму и к литургической жизни после пандемии».

Пандемия бросила вызов религии и христианской вере, продолжил кардинал. Она вызвала сильный шок, заставив вспомнить о землетрясении в Лиссабоне 1755 года в День Всех Святых, от которого погибли около 100 тысяч человек. Тогда были поставлены под сомнение многие ориентиры и сама вера в благость и всемогущество Бога. Кардинал Кох считает, что по своим масштабам эта катастрофа сравнима с КОВИД-19.

Для поиска ответа на эти вызовы и сомнения ватиканский иерарх предложил задуматься над значением слов «карантин» и «четыредесятница»: оба этих слова этимологически означают сорокадневный период, и кардинал Кох видит в этом особый знак. Пандемия побудила всех нас вновь пережить период пустыни, в которой сорок лет пребывал народ Израиля. Мы испытали те же самые реакции, что были свойственны израильтянам: но они именно тогда ощутили и любовь Бога к ним, а также свою любовь к Богу. Аналогичным образом и для нас этот период может стать временем обращения и очищения, и карантин может преобразиться в четыредесятницу.

«В нашей жизни, – сказал далее кардинал, – мы привыкли полагаться на видимое, материальное, ощутимое. Теперь же невидимый для наших глаз вирус, который можно заметить лишь с помощью сверхточного микроскопа, несет во всём мире разрушительные последствия. Разве это не увещание больше сосредоточиться на невидимом и нематериальном также и в позитивном смысле?». В первую очередь мы призваны заметить Бога, невидимого, но присутствующего в нашей жизни. В последние десятилетия мы привыкли также к прогрессу науки и техники, думая, будто всё можно реализовать, а жизнь и устройство мира находятся в наших руках. Теперь же невидимый вирус лишил нас контроля над самыми элементарными вещами, показав, насколько хрупка наша жизнь.

Задачам евангелизации в этих условиях посвятил свой доклад председатель Папского Совета по содействию новой евангелизации архиепископ Рино Физикелла. Он, в частности, сослался на 28-й параграф Совместной декларации Папы Франциска и Патриарха Кирилла: «В современном мире, широком и объединенном одной судьбой, католики и православные призваны братски сотрудничать в возвещении Благой Вести о спасении, вместе свидетельствовать нравственное достоинство и настоящую свободу человеческой личности, ‘да уверует мир’ (Ин 17,21). Этот мир, в котором постепенно исчезают духовные основы человеческой жизни, ожидает от нас мощного свидетельства во всех сферах личной и общественной жизни. От способности давать общее свидетельство Духу Истины в этот непростой период во многом зависит будущее человечества».

Опыт пандемии, пояснил монсеньор Физикелла, подверг тяжкому испытанию традиционные формы христианской жизни, и верные ожидают ответа на свои тревоги и страхи. Кроме того, ограничения личной свободы заставили пересмотреть многие завоевания последних десятилетий. Всё это требует такого возвещения веры, которое было бы подлинным «спасительным сопровождением», отметил иерарх. Прежде всего это означает сосредоточиться на главном, на том, что действительно важно в жизни: речь идет о возвещении метанойи, об изменении менталитета, чтобы не оставаться на поверхностном уровне, столь часто рекламируемом потребительскими идеологиями.

«Мы не можем с уверенностью знать, что спровоцировало этот вирус, происходит ли он из лаборатории или же находится внутри эволюции природы, однако остается фактом то, что природа предстает как реальность, еще больше заслуживающая того, чтобы ее уважали и берегли ее целостность», – подчеркнул архиепископ Физикелла.