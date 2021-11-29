Ватикан и Москва обсудили проблемы мусульман и христиан. Об итогах визита кардинала Аюсо

Ватикан и Москва обсудили проблемы мусульман и христиан. Об итогах визита кардинала Аюсо

Ноябрь 29, 2021

Председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Мигель Аюсо посетил российскую столицу «по приглашению правительства России, направленному через посольство при Святейшем Престоле». Он побывал в МИД России. Понять, какие именно страны стояли в центре внимания собеседников из Ватикана и Смоленской площади, трудно. Но можно предположить, что в центре внимания была ситуация на Ближнем Востоке. Подробнее — в аналитическом материале ИА REGNUM.

На прошлой неделе состоялся визит в Москву председателя Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинала Мигеля Аюсо. Кардинал известен как опытный ватиканский эксперт по диалогу с исламским миром. Поэтому в российской столице он помимо «завтрака вежливости» с руководством отдела внешних церковных связей Московского патриархата нанес визиты в резиденции Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) и Духовного собрания мусульман России (ДСМР), встретившись с их руководителями — муфтиями Равилем Гайнутдином и Альбиром Кргановым.

Напомним, что в начале марта сего года в Москве состоялась презентация русского перевода энциклики Папы Римского Франциска («Все — братья»), которая была впервые обнародована 3 октября 2020 года. Необычным стало то, что ее подготовил и выпустил в свет издательский дом «Медина» совместно с научным коллективом Международного мусульманского форума (MIF) под эгидой ДУМ РФ. Как рассказал тогда ИА REGNUM ответственный секретарь MIF и главный редактор «Медины» имам Дамир Мухетдинов, публикации программных католических документов издательство осуществляет уже не в первый раз. Так, в 2015 году были представлены материалы Второго Ватиканского собора. MIF в декабре сего года собирается провести в Риме конференцию, на которой Россию должен представить Гайнутдин. Планируется встреча участников мероприятия с Папой Римским Франциском. По словам Мухетдинова, есть интерес к обучению исламских богословов в папских институтах в Риме, чтобы они знакомились с основами католицизма непосредственно на месте.

Вместе с тем визиты кардинала Аюсо в Москве затрагивали не только Русскую Православную Церковь и муфтияты, а носили также межгосударственный характер.

Как отмечает Vatican News, председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу посетил российскую столицу «по приглашению правительства России, направленному через посольство при Святейшем Престоле». Поэтому Аюсо побывал в МИД России. В релизе российского дипломатического ведомства, правда, политическая география особо не фигурировала. Говорилось, что кардинал встретился со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым, с которым «были рассмотрены вопросы участия религиозных лидеров и общин в усилиях, предпринимаемых на международном и других уровнях в интересах урегулирования и предупреждения конфликтов на почве принадлежности к различным цивилизациям, религиям и национальностям», и «проведен обмен мнениями по актуальным вопросам противодействия христианофобии, исламофобии и антисемитизма». Углубленные консультации с Аюсо по «проблематике межцивилизационных и межрелигиозных отношений провел специальный представитель главы МИД России по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов».

Понять из этого сообщения, какие именно страны стояли в центре внимания собеседников из Ватикана и Смоленской площади, трудно. Но учитывая, что кардинал должен вскоре отправиться в Египет, можно предположить, что в центре внимания была ситуация на Ближнем Востоке и, возможно, Закавказья. Ведь до отлета в Москву в Ватикане с Аюсо встретился посол Азербайджана в Ватикане Рахман Мустафаев, а спустя несколько дней после этого азербайджанский президент Ильхам Алиев подписал принятый парламентом законопроект об открытии посольства республики в Ватикане (ранее сношения велись через Париж).

Впрочем, закавказский сюжет — это отдельная история. Что касается ближневосточных узлов, то стороны могли обменяться взглядами на проблему беженцев и мигрантов из этого региона, которая актуализирована миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Ранее глава МИД России поднимал ее по итогам переговоров с секретарем Св. Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Как отмечал Лавров, «под ложным предлогом был разбомблен Ирак, разрушена государственность в Ливии, осуществились нападения на САР. Все эти и другие авантюры западных коллег вызывали беспрецедентные потоки беженцев».

Между тем в последнее время Сирия начинает восстанавливать свои позиции на международной арене, правда, пока на уровне реанимации отношений с рядом ближневосточных государств. Как отмечает французская католическая газета La Croix, эти страны корректируют свою позицию по отношению к Дамаску в соответствии со своими интересами. Ливан рассчитывает на экономические выгоды. Египет ищет экспортные возможности для своего газа и считает, что «реабилитация» Асада поможет сдержать влияние Турции. Монархии Персидского залива видят такие же возможности сдерживания в отношении Ирана и думают об участии в реконструкции Сирии. Иордания хочет восстановить транспортное сообщение с Турцией и Европой и вернуть некоторых сирийских беженцев, которых она приняла. Однако налаживание мирной жизни в Сирии может сопровождаться активизацией межрелигиозных конфликтов, когда те же беженцы-христиане начнут возвращаться домой. Ведь за время их отсутствия многое изменилось, неизвестно, кто теперь живет в покинутых домах, а еще надо снова искать работу, интегрироваться в новое общество. Возможно, здесь понадобится тонкая работа Ватикана и Москвы, чтобы этот процесс не сопровождался всплесками христианофобии на местах, которая вызовет всплеск негативных эмоций уже к ближневосточным мусульманам в западных странах.


Станислав Стремидловский

Источник: REGNUM

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