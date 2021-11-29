Ватикан и Москва обсудили проблемы мусульман и христиан. Об итогах визита кардинала Аюсо

Председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Мигель Аюсо посетил российскую столицу «по приглашению правительства России, направленному через посольство при Святейшем Престоле». Он побывал в МИД России. Понять, какие именно страны стояли в центре внимания собеседников из Ватикана и Смоленской площади, трудно. Но можно предположить, что в центре внимания была ситуация на Ближнем Востоке. Подробнее — в аналитическом материале ИА REGNUM.

На прошлой неделе состоялся визит в Москву председателя Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинала Мигеля Аюсо. Кардинал известен как опытный ватиканский эксперт по диалогу с исламским миром. Поэтому в российской столице он помимо «завтрака вежливости» с руководством отдела внешних церковных связей Московского патриархата нанес визиты в резиденции Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) и Духовного собрания мусульман России (ДСМР), встретившись с их руководителями — муфтиями Равилем Гайнутдином и Альбиром Кргановым.

Напомним, что в начале марта сего года в Москве состоялась презентация русского перевода энциклики Папы Римского Франциска Fratelli tutti («Все — братья»), которая была впервые обнародована 3 октября 2020 года. Необычным стало то, что ее подготовил и выпустил в свет издательский дом «Медина» совместно с научным коллективом Международного мусульманского форума (MIF) под эгидой ДУМ РФ. Как рассказал тогда ИА REGNUM ответственный секретарь MIF и главный редактор «Медины» имам Дамир Мухетдинов, публикации программных католических документов издательство осуществляет уже не в первый раз. Так, в 2015 году были представлены материалы Второго Ватиканского собора. MIF в декабре сего года собирается провести в Риме конференцию, на которой Россию должен представить Гайнутдин. Планируется встреча участников мероприятия с Папой Римским Франциском. По словам Мухетдинова, есть интерес к обучению исламских богословов в папских институтах в Риме, чтобы они знакомились с основами католицизма непосредственно на месте.

Вместе с тем визиты кардинала Аюсо в Москве затрагивали не только Русскую Православную Церковь и муфтияты, а носили также межгосударственный характер.

Как отмечает Vatican News, председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу посетил российскую столицу «по приглашению правительства России, направленному через посольство при Святейшем Престоле». Поэтому Аюсо побывал в МИД России. В релизе российского дипломатического ведомства, правда, политическая география особо не фигурировала. Говорилось, что кардинал встретился со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым, с которым «были рассмотрены вопросы участия религиозных лидеров и общин в усилиях, предпринимаемых на международном и других уровнях в интересах урегулирования и предупреждения конфликтов на почве принадлежности к различным цивилизациям, религиям и национальностям», и «проведен обмен мнениями по актуальным вопросам противодействия христианофобии, исламофобии и антисемитизма». Углубленные консультации с Аюсо по «проблематике межцивилизационных и межрелигиозных отношений провел специальный представитель главы МИД России по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов».

Понять из этого сообщения, какие именно страны стояли в центре внимания собеседников из Ватикана и Смоленской площади, трудно. Но учитывая, что кардинал должен вскоре отправиться в Египет, можно предположить, что в центре внимания была ситуация на Ближнем Востоке и, возможно, Закавказья. Ведь до отлета в Москву в Ватикане с Аюсо встретился посол Азербайджана в Ватикане Рахман Мустафаев, а спустя несколько дней после этого азербайджанский президент Ильхам Алиев подписал принятый парламентом законопроект об открытии посольства республики в Ватикане (ранее сношения велись через Париж).

Впрочем, закавказский сюжет — это отдельная история. Что касается ближневосточных узлов, то стороны могли обменяться взглядами на проблему беженцев и мигрантов из этого региона, которая актуализирована миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Ранее глава МИД России Сергей Лавров поднимал ее по итогам переговоров с секретарем Св. Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Как отмечал Лавров, «под ложным предлогом был разбомблен Ирак, разрушена государственность в Ливии, осуществились нападения на САР. Все эти и другие авантюры западных коллег вызывали беспрецедентные потоки беженцев».

Между тем в последнее время Сирия начинает восстанавливать свои позиции на международной арене, правда, пока на уровне реанимации отношений с рядом ближневосточных государств. Как отмечает французская католическая газета La Croix, эти страны корректируют свою позицию по отношению к Дамаску в соответствии со своими интересами. Ливан рассчитывает на экономические выгоды. Египет ищет экспортные возможности для своего газа и считает, что «реабилитация» Асада поможет сдержать влияние Турции. Монархии Персидского залива видят такие же возможности сдерживания в отношении Ирана и думают об участии в реконструкции Сирии. Иордания хочет восстановить транспортное сообщение с Турцией и Европой и вернуть некоторых сирийских беженцев, которых она приняла. Однако налаживание мирной жизни в Сирии может сопровождаться активизацией межрелигиозных конфликтов, когда те же беженцы-христиане начнут возвращаться домой. Ведь за время их отсутствия многое изменилось, неизвестно, кто теперь живет в покинутых домах, а еще надо снова искать работу, интегрироваться в новое общество. Возможно, здесь понадобится тонкая работа Ватикана и Москвы, чтобы этот процесс не сопровождался всплесками христианофобии на местах, которая вызовет всплеск негативных эмоций уже к ближневосточным мусульманам в западных странах.



Станислав Стремидловский

Источник: REGNUM