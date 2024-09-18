Ватикан и Беларусь выпустили первую совместную почтовую марку с изображением иконы

Филателистическое и нумизматическое Бюро Ватикана объявило о выпуске серии почтовых марок, которые будут отмечать важные события и даты в ближайшем будущем. Одна из них посвящена 360-летию чудотворной иконы Конгрегационной (Студенческой) Божией Матери в Гродно.

Ватикан совместно с Беларусью выпустил почтовую марку «Чудотворная икона Матери Божьей Студенческой в Гродно» в честь юбилея одноимённой иконы, которая находится в соборе Святого Франциска Ксаверия.

В XVII веке копия римской иконы Матери Божьей Снежной из базилики Санта-Мария-Маджоре была подарена конгрегации студентов иезуитского колледжа. С тех пор не только студенты, но и многие верующие Гродно и окрестностей стали призывать Конгрегационную Богородицу как свою покровительницу.

В 1664 году икона была перенесена в иезуитский храм святых Петра и Павла в Гродно, а с начала XVIII века хранится в отдельном приделе приходского храма. 28 августа 2005 года с разрешения Святейшего Престола икона была торжественно увенчана папскими коронами. Именно в таком виде она изображена на совместной белорусско-ватиканской почтовой марке, гашение которой состоялось в Ватикане 16-17 сентября 2024 года.

Дизайн изделия создала художник Евгения Бедоник. На марочном поле использовано термическое тиснение золотистой металлизированной фольгой. Размер марки – 37х52 мм. Стоимость – 1,30 евро. Тираж: в Беларуси – 42 000 экземпляров, в Ватикане – 99 000 экземпляров.

Кроме того, Филателистическая служба Ватикана выпустит памятные марки к 150-летию Всемирного почтового союза, 1700-летию основания Латеранской базилики, десятилетию восстановления экосистемы и 40-летию дипломатических отношений между Святейшим Престолом и США.



По материалам Vatican News