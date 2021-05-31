Ватикан: Федерация футбола поддержит детский хоспис

Директор ватиканской клиники «Бамбино Джезу» и президент Итальянской федерации футбола Габриеле Гравина подписали соглашение о сотрудничестве в сборе пожертвований на новый стационар паллиативного лечения детей в Пассоскуро Римской области.

Новый стационар обеспечит временный прием детей всех возрастов с прогрессирующими заболеваниями на терминальной стадии, сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Мы решили поддержать деятельность детской больницы ʺБамбино Джезуʺ, — пояснил Г. Гравина, — потому что разделяем ее ценности и ценим профессионализм, но прежде всего мы признаем важность ее заботы о самых слабых и беззащитных».

Ватиканская больница и Федерация футбола поддерживают контакты уже с 2015 года. Неоднократно были организованы встречи маленьких пациентов с футболистами, а в октябре 2019-го дети, их родители, медперсонал и волонтеры больницы побывали на матче между сборными Италии и Греции. После победы итальянской сборной Федерация футбола подарила больнице диагностическое оборудование для генетических исследований, использующееся в отделении онкологии и генно-клеточной терапии.

Фото — ospedalebambinogesu.it