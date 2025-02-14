Ватикан: единство и солидарность – путь к социальному развитию

12 февраля постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН архиепископ Габриэле Качча выступил в Нью-Йорке на 63-й сессии Комиссии по социальному развитию, подчеркнув ключевую роль солидарности, социальной интеграции и сплочённости в достижении устойчивого развития. Передает русская служба Vatican News.

По словам ватиканского дипломата, солидарность – не просто выражение симпатии, а стремление к общему благу, основанное на взаимосвязи людей и их равном достоинстве, дарованном Богом. Каждый из нас в долгу перед обществом, частью которого является, подчеркнул прелат, отметив, что подлинная солидарность невозможна без охвата всех членов общества, особенно уязвимых: «Люди, живущие в бедности, с трудом удовлетворяют свои основные потребности, что, в свою очередь, препятствует их полноценному человеческому развитию». Безработные страдают от потери смысла жизни и от чувства отчуждённости. Старики, люди с ограниченными возможностями и нерождённые дети нередко становятся жертвами «культуры отбросов», исключающей «ненужных».

Несмотря на растущую взаимосвязанность мира, общество подвержено глубоким расколам из-за поляризации и кризиса доверия к институтам. Для преодоления этих вызовов нужны общие усилия всех социальных групп – от государственных структур до гражданского общества, частного сектора, академического сообщества и религиозных организаций.

Важную роль здесь играет принцип субсидиарности, который «защищает личность от злоупотреблений высших социальных инстанций и побуждает последние помогать отдельным индивидуумам и промежуточным группам справляться со своими задачами», цитирует Учительство Церкви ватиканский дипломат. «Опыт свидетельствует о том, что отрицание субсидиарности или её ограничение во имя предполагаемой демократизации или всеобщего равенства, ограничивает, а иногда и уничтожает дух свободы и инициативы».

В центре всех этих процессов находится семья: эта «школа глубокой человечности», по словам Папы Франциска, является центральным местом, где переживаются и передаются ценности любви и братства, единства и заботы о ближнем. Именно семьи чаще всего выступают в защиту своих уязвимых членов, являя живой пример солидарности и инклюзивности. Святейший Престол призывает государства уважать и поддерживать семью, создавая благоприятные условия для её существования.