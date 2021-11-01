Ватикан будет представлен в Международном союзе велосипедистов

В Папском совете по культуре, которому Госсекретариат Ватикана вверил руководство спортивной деятельностью города-государства, состоялась церемония принятия ватиканского спортивного общества в Международный союз велосипедистов.

Президент этой организации Давид Лаппартьен вручил президенту Папского совета по культуре кардиналу Джанфранко Равази специальный аттестат о присоединении к ней ватиканского спортивного общества Athletica Vaticana: таким образом, Ватикан стал двухсотым государством, представленным в Международном союзе велосипедистов. Именно Папскому совету по культуре Государственный секретариат вверил руководство спортивным обществом Государства Града Ватикан.

В ходе встречи кардинал Равази упомянул о святилище Пресвятой Девы Марии в Гисалло, небесной покровительницы велосипедистов, и отметил, что велосипед также может стать инструментом пастырской работы.



Источник: Vatican News

На фото — Папа Павел VI с велосипедистами