Ватикан будет представлен в Международном союзе велосипедистов

Ватикан будет представлен в Международном союзе велосипедистов

Ноябрь 01, 2021

В Папском совете по культуре, которому Госсекретариат Ватикана вверил руководство спортивной деятельностью города-государства, состоялась церемония принятия ватиканского спортивного общества в .

Президент этой организации Давид Лаппартьен вручил президенту Папского совета по культуре кардиналу специальный аттестат о присоединении к ней ватиканского спортивного общества : таким образом, стал двухсотым государством, представленным в Международном союзе велосипедистов. Именно Папскому совету по культуре Государственный секретариат вверил руководство спортивным обществом Государства Града .

В ходе встречи кардинал Равази упомянул о святилище Пресвятой Девы Марии в Гисалло, небесной покровительницы велосипедистов, и отметил, что также может стать инструментом пастырской работы.


Источник: Vatican News

На фото — Папа Павел VI с велосипедистами 

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