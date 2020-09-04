В журнале «Государство. Религия. Церковь» вышла статья о медиатизации пастырства

В журнале «Государство. Религия. Церковь» (№2, 2020) вышла статья Ольги Богдановой «Медиатизация пастырства в Русской православной церкви: предпосылки формирования сайтов с вопросами священнику», сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Богослов.Ru.

Статья посвящена анализу предпосылок феномена медиатизации пастырства в Русской Православной Церкви на примере сайтов с вопросами священнику. Медиатизация пастырства исследуется в русле социально-конструктивистской традиции теории медиатизации. Пастырская деятельность онлайн рассматривается как одна из составляющих медиатизированного мира прихода. Медиатизированная коммуникация со священником фомируется на пересечении запроса аудитории, ответа священников на этот запрос и собственного запроса священника.

Причины, по которым аудитория и священники выбирают коммуникацию онлайн, исследуются на основе опроса читателей сайта foma.ru и священников, которые отвечают на вопросы в разных проектах. На основании их анализа делается вывод о том, что медиатизация пастырства возникает из соединения двух типов мотиваций — продолжения приходской коммуникации в том виде, в котором она удовлетворяет акторов, и преодоление кризисных моментов, которые и аудиторию, и священство не удовлетворяют. Это дает основание говорить о том, что в жизни Русской Православной Церкви наблюдается кризис церковной коммуникации, а ее акторы относятся к нему не пассивно, но ищут возможности его преодолеть. Использование медиа — один из вариантов преодоления данного кризиса.



Текст статьи доступен на странице журнала