В Закарпатье скончался епископ Милан Шашик

Вечером 14 июля из Мукачевской епархии (Русинская греко-католическая Церковь, Украина) пришло печальное известие: на 68-м году скончался её правящий епископ Милан Шашик.

Милан Шашик родился 17 сентября 1952 г. в Леготе (Словакия).

В 1971 году, после окончания школы вступил в Орден миссионеров (монашескую конгрегацию лазаристов). 27 сентября 1973 года принял вечные обеты.

С 1971 по 1976 гг. будущий иерарх был слушателем курсов философии и теологии в Высшей семинарии в Братиславе.

6 июня 1976 года был рукоположён в священника. В дальнейшем занимался пастырской деятельностью. После получения разрешения Святейшего Престола Милан Шашик служил в византийском и латинском обрядах.

С 1990 по 1992 год о. Милан проходил обучение в Папском Институте Духовности «Teresianum» в Риме, где получил степень магистра.

После учебы в Риме в течение шести лет (1992-1998) работал в Апостольской нунциатуре в Киеве. Затем в течение одного года был Директором новициата в конгрегации лазаристов в Словакии. В августе 2000 году вернулся на Украину и стал настоятелем прихода в Перечине (в Закарпатье).

12 ноября 2002 года Папа Иоанн Павел II назначил Милана Шашика титулярным епископом Бононии и апостольским администратором ad nutum Sanctae Sedis Мукачевской епархии Русинской греко-католической церкви с центром в Ужгороде.

6 января 2003 года в Соборе Святого Петра в Риме Милан Шашик был хиротонисан во епископа.

Мукачевскую греко-католическую епархию как апостольский администратор Милан Шашик возглавлял с 12 ноября 2002 года.

17 марта 2010 года был назначен епархом (правящим епископом-ординарием) Мукачевской епархии. 24 апреля торжественно возведен на Кафедру в Ужгородском соборе Воздвижения Честного Креста.

В 2011 году Преосвященный Милан Шашик был в Новосибирске, где принял участие в освящении недавно построенного Епархиального Центра им. епископа-исповедника Александра Хиры (как его духовный наследник и преемник на Мукачевской кафедре). Тогда же по приглашению Владыки Иосифа Верта, являющегося не только Правящим епископом Преображенской епархии, но и Ординарием для католиков византийского обряда в России, принял участие в священническом рукоположении о. Павла Гладкова.

Кроме родного словацкого языка, свободно владел украинским, итальянским, чешским, русским и польским языками.

В связи с кончиной известного иерарха, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт направил письмо соболезнования на имя Владыки Нила Лущака, епископа-помощника Мукачевской греко-католической епархии:

«Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Нил,

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

С болью в сердце воспринял я печальную весть о преждевременной смерти Преосвященного епископа Милана! Для меня лично это тоже большая потеря. Это трудно, но неизбежно для каждого из нас. Владыка Милан сегодня отправился в тот главный путь, ради которого жил, работал и служил Богу. Пошел к Богу наш друг и яркий светильник Церкви Христовой, который горел для Мукачевской епархии.

В моей памяти он останется как служитель Божий — «в долготерпении, в доброте, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины» (2 Кор. 6:6), как человек высокой духовной жизни, искренне преданный Святой Церкви и своей пастве. С его уходом в жизни многих людей оборвалась что-то очень ценное, важное и дорогое.

Выражаю всем вам глубокие и искренние соболезнования. Верю, что Господь принял его за все добро и духовное благородство, образцом которого он был для всех нас, и сейчас новопреставленный епископ Милан предстоит перед Лицом Милостивого Бога, ради Которого жил и помогал людям.

Пусть Всемилостивый Господь упокоит новопреставленного епископа Милана в селениях праведных и сотворит ему Вечную Память!»