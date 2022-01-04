В январе Папа призывает молиться о жертвах религиозных гонений

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Епископ Рима прокомментировал свои молитвенные прошения на январь.

Согласно недавнему отчёту фонда «Помощь Церкви в беде», религиозная свобода нарушается в трети стран мира, в которых проживает около 5,2 миллиарда человек, включая 646 миллионов христиан.

«Как это возможно, что многие религиозные меньшинства страдают сегодня от дискриминации или преследований? – задаётся вопросом Папа Франциск. – Как в высокоцивилизованном обществе мы можем позволить, чтобы люди подвергались преследованиям за одно лишь публичное исповедание своей веры? Это не только неприемлемо: это бесчеловечно и безумно. Религиозная свобода не ограничивается свободой вероисповедания, то есть возможностью проводить богослужения в день, установленный священными книгами: она побуждает нас ценить другого человека в его непохожести и видеть в нём настоящего брата. У нас, людей, так много общего, что мы можем жить вместе, принимая различия между нами с радостью, присущей братьям. И пусть никакие малые или существенные различия – например, религиозные, – не затмят великого единства братьев. Давайте выберем путь братства. Потому что либо мы будем братьями, либо мы все проиграем. Помолимся, дабы все люди, страдающие от дискриминации и религиозных преследований, могли найти в своих местных сообществах признание и достоинство, которые рождаются от того факта, что мы являемся братьями и сёстрами».



Источник: Vatican News