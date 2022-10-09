В воскресенье Папа канонизировал двух подвижников (+ ФОТО)

В воскресенье 9 октября на площади Святого Петра Папа Франциск возглавил торжественную Мессу с обрядом канонизации двух блаженных – итальянского епископа Джованни Баттисту Скалабрини и аргентинского медбрата Артемиде Дзатти. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал евангельское чтение 28-го рядового воскресенья – о десяти прокажённых, единогласно взывавших к Иисусу об исцелении. Получив просимое, девять ушли прочь, и лишь один, самарянин, возвратился к Господу, чтобы поблагодарить за неслыханное чудо. Святейший Отец размышлял о двух аспектах этой истории: «идти вместе» и «благодарить».

Вначале нет никакого различия между самарянином и остальными девятью: несчастные вместе выходят навстречу Иисусу. В те времена проказа была также «социальной болезнью»; заражённые были обязаны сторониться всех, им не было места в общественной и религиозной жизни. Самарянин – иностранец и «своего рода еретик» – объединяется с товарищами по несчастью, потому что «общая болезнь и немощь разрушают барьеры и преодолевают любые преграды». Это прекрасный образ и для нас, отметил Папа: мы все грешники и крайне нуждаемся в милосердии Отца.

Когда мы перестаём делиться по внешним аспектам, предстаём в истине и облекаемся в смирение, тогда внутренние стены и предрассудки исчезают. Христианская вера всегда побуждает к «синодальности» – идти вместе с другими, выходить из себя навстречу Богу и ближним, никогда не замыкаться в себе. Мы все нуждаемся в исцелении, прощении и призваны «разделять слабости окружающих, не чувствуя превосходства», подчеркнул Папа:

«Мне не по себе, когда я вижу христианские общины, делящие мир на хороших и плохих, на святых и грешников: в итоге мы чувствуем себя лучше других и изгоняем многих, кого Бог хочет принять. Пожалуйста, всегда принимайте: как в Церкви, так и в обществе, все ещё отмеченном многими проявлениями неравенства и маргинализации».

Святейший Отец призвал к великодушной открытости по отношению к мигрантам, исключение которых является отвратительным преступлением.

Вторым аспектом евангельского рассказа, по словам Папы, является благодарность: лишь один из десяти возвращается, чтобы прославить Бога и поблагодарить Иисуса. Самарянин не только выражает признательность, но припадает к ногам Христа (см. Лк 17,16), совершая жест поклонения: «Он признает, что Иисус – Господь, и это гораздо важнее, чем обретённое исцеление», сказал Епископ Рима:

«Это великий урок и для нас: мы ежедневно пользуемся дарами Бога, но часто идём своей дорогой, забывая развивать живые, реальные отношения с Ним. Это уродливая духовная болезнь: принимать всё как должное, даже веру и нашу связь с Богом, превращаясь в неблагодарных христиан, которые не способны удивляться и говорить ‘спасибо’, не умеют замечать чудеса Господни».

Поэтому очень важно уметь благодарить, подчеркнул Святейший Отец. Каждый день благодарить Господа и друг друга: «в семье – за мелочи, которые мы получаем, порой даже не задумываясь, откуда они берутся»; за многочисленные услуги, которыми мы пользуемся, и за тех, кто помогает нам; в христианских общинах – за любовь Божью, которую мы испытываем через близость братьев и сестёр, которые часто молятся в тишине, жертвуют, страдают, ходят вместе с нами. «Пожалуйста, давайте не будем забывать это ключевое слово: спасибо!».

Папа отметил, что два новопрославленных святых напоминают о важности общего пути и умения благодарить. Епископ Скалабрини утверждал, что в мигрантах следует видеть не только проблему, но и провиденциальный замысел: именно благодаря миграции, вызванной гонениями, молодая Церковь вышла за пределы Иерусалима и стала вселенской, а благодаря нынешней миграции Церковь становится инструментом мира и общения между народами.

Другой новопрославленный, брат-салезианец Артемиде Дзатти был живым примером благодарности: «излечившись от туберкулёза, он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы радовать других, заботиться о больных с любовью и нежностью». Исполненный благодарности за полученное, он говорил «спасибо», беря на себя раны других.

В конце проповеди Епископ Рима призвал верующих к молитве, дабы «эти наши святые братья помогали нам идти вместе, без стен разделения, и укрепляли столь угодное Богу благородство духа – благодарность».