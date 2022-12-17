В Вифлееме ожидают роста турпотока в преддверии Рождества после двух лет ограничений из-за COVID-19

В Вифлееме ожидают, что туристы на этот раз будут активнее приезжать в город в канун рождественских праздников после отмены ограничений, действовавших около двух лет из-за пандемии коронавируса, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Associated Press.

«Мы ожидаем, что 2023 год приведет к подъему туризма, потому что весь мир, и в особенности христианские паломники, все хотят вернуться на Святую Землю», — сказал глава отельной ассоциации Вифлеема Элиас Аржа.

По его словам, уже сейчас наблюдается рост туристической активности, отели забронированы, на улицах можно увидеть много туристических групп.

Агентство отмечает, что Вифлеем традиционно притягивает туристов и паломников в рождественский сезон.