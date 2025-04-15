В Вербное воскресенье епископ Штефан Липке побывал в приходах Новокузнецка (+ ФОТО)

В воскресенье 13 апреля владыка Штефан Липке посетил приходы южной столицы Кузбасса. О состоявшемся визите вспомогательного епископа Преображенской епархии нам кратко рассказал настоятель двух местных общин отец Илья Астапов.

— В Новокузнецке под крышей одного храма, освященного в честь св. Иоанна Златоуста, существуют два прихода: один – восточного обряда, другой – римо-католический. Оба прихода носят название Пресвятой Богородицы Непорочного Зачатия.

В нынешнее Вербное воскресенье Его Преосвященство совершил у нас два богослужения. В греко-католическом приходе он служил Литургию свт. Иоанна Златоуста, во время которой обратился к верным со своим архипастырским словом. Кроме того владыка освятил вербы. А ещё в конце службы мы пропели многолетие: Папе Римскому Франциску, нашему Ординарию владыке Иосифу и его помощнику – владыке Штефану; в свою очередь владыка Штефан спел многолетие настоятелю о. Илье и всем прихожанам.

Следом за византийской литургией Святая Месса Вербного воскресенья была отслужена для верных латинского обряда. Её мы начали с традиционной уличной процессии, где также освятили вербы, а затем продолжили торжество в храме.

Кроме того, стоит отметить, что у нас теперь есть своя уникальная икона — образ Пресвятой Богородицы Непорочного Зачатия. И после латинской Мессы владыка Штефан торжественно освятил этот храмовый образ по византийскому чину.