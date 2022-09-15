В Ватикане заявили о желании Папы Римского продолжать экуменический диалог с РПЦ

Папа Римский Франциск хотел бы продолжать экуменический диалог с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Как заявил корреспонденту ТАСС в среду на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий секретарь по отношениям с государствами Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер, этот вопрос нужно отделять от темы украинского кризиса.

«Мы говорим о двух разных вещах: Папа Римский хотел бы продолжать экуменический диалог с Патриархом [Московским и всея Руси Кириллом]. Вопросы войны отдельны, но если поступит просьба от обеих сторон, Святейший Престол готов помочь тем, чем может», — сказал собеседник агентства.

Он считает, что встреча Папы и Патриарха Кирилла состоится в будущем, но не сейчас.

В отношении возможной поездки понтифика в Киев монс. Галлахер отметил, что будущие поездки зависят от состояния здоровья 85-летнего главы Римско-Католической Церкви.

«В этот тяжелейший момент конфликта и Святейший Престол, и Папа Римский в распоряжении всех. Поездки [в Киев или Москву] зависят от состояния здоровья Папы. Сегодня мы в этой поездке (в Казахстане — прим. ТАСС), завтра посмотрим», — сказал Галлахер.