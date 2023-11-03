В Ватикане вышла книга отцов-доминиканцев, предисловие к которой написал Папа Франциск

В Ватиканском книжном издательстве вышла книга отцов-доминиканцев Тимоти Радклиффа и Лукаша Попко: «Вопросы Бога, вопросы о Боге. Диалог с Библией». Предисловие написал Папа Франциск, сообщает русская служба Vatican News.

Из Священного Писания мы знаем, что Иисус задавал вопросы, отмечает Папа. Одной из первых фраз в Евангелии от Иоанна был именно вопрос: «Кого ищете?», обращенный к двум ученикам Крестителя. Первые слова, вложенные в уста Иисуса евангелистом Лукой, — это также вопрос, адресованный Его родителям Иосифу и Марии: «Зачем было вам искать Меня?». На Кресте, в конце Своей земной жизни, Он вопрошает к Отцу: «Боже Мой, Боже Мой! Почему Ты оставил Меня?». Воскреснув из мертвых, Иисус предстает перед Марией Магдалиной снова с вопросом: «Что ты плачешь? Кого ищешь?».

«Иисус любил задавать вопросы, — поясняет Папа, — потому что Он любил вести диалог с мужчинами и женщинами Своей эпохи». Те, кто слушал Иисуса, понимали, что Его вопросы взывают к сердцу, к внутреннему миру каждого.

«Эта книга, за которую я благодарю авторов, анализирует восемнадцать разных вопросов, выбранных из тех, что в Библии были поставлены Богом человеку или обращены разными людьми к Богу и к Иисусу. Вопрос – это человеческий, очень человеческий жест: он излучает желание узнать, изучить, способность каждого из нас не довольствоваться тем, что есть, а идти дальше, чего-то достичь, углубить какой-либо довод».

Только небрежные сердца не задают вопросов, добавляет Папа: они думают, что них уже есть на все ответ. Жажда познания истины реализуется именно в вопросах, в том, чтобы спрашивать и выслушивать вопросы других. Мы знаем, что философия родилась от великих вопрошаний человека: «Кто я?», «Почему есть что-то, а не пустота?», «Откуда я взялся?», «Куда направляется моя жизнь?». Вот почему христианство, подчеркивает Папа, всегда было близко тем, кто задает вопросы: «Бог любит вопросы, поистине их любит».

Книга двух доминиканцев «учит нас тому, как важно взвешивать свои вопросы», которые мы задаем, и оставаться открытыми к тому, что может нас превзойти.

«Нередко, — констатирует Папа, — мы задаем людям вопросы с недобрыми намерениями, стараясь поставить собеседника в опасное положение: если он ответит так, то поплатится репутацией, если ответит иначе, попадется в ловушку. Вот почему авторы отсеивают даже некоторые вопросы из Библии, которые не настолько искренни, насколько должны быть вопросы».

В предисловии к книге Святейший Отец посвящает несколько слов чувству юмора, которым она наполнена:

«Я считаю, что это важный элемент, и за это я признателен авторам вдвойне. Во-первых, потому, что юмор – это проявление человека, чрезвычайно близкое благодати. Юмор – это легкость, мягкость, он радует душу и вселяет надежду. Человек с чувством юмора практически не может не любить других, по всей вероятности, он щедр и способен ставить себя под сомнение, — как кто-то написал в шутку: “Блаженны умеющие посмеяться над собой, ибо их веселье будет длиться вечно”». В то же время юмор у верующего человека показывает, что христианская вера – не мрак и не педантизм, не ретроградство и не удрученность. Благодаря вере у человека, к ней приобщившегося, лицо сияет. Евангелие приносит радость, радость настоящую, безусловно, не эфемерную, но подлинную радость, радость всерьез: кто верует, тот доволен и не ходит с похоронным выражением лица. Это человек радостный, и у него так написано на лице!».

Текст предисловия Папы завершается тремя призывами, которые, по его мнению, исходят от книги двух доминиканских священников: «чтобы мы, верующие, оставались беспокойными, всегда умели ставить вопросы и чтобы немного разбирались в юморе».