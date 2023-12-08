В Ватикане установили стелу с мозаикой Иверской иконы Богородицы, созданной в Грузии

Стелу с мозаичной фреской Иверской иконы Божией Матери, созданной в Грузии, оригинал которой хранится на святой горе Афон, 28 ноября установили в Ватикане, сообщает Sputnik Georgia со ссылкой на сайт Грузинской Православной Церкви.

В Грузинской Патриархии отметили, что история установления стелы с фреской на территории Ватикана длилась в течение нескольких лет. Данный вопрос с Папой Римским Франциском сначала обсуждала посол Грузии в Ватикане Кетеван Багратион-Мухранская, а затем президент Саломе Зурабишвили.

Изначально планировалось создать изображение святой Нины – просветительницы Грузии, но так как на территории, выделенной в Ватикане, можно было установить лишь образ Девы Марии, было решено создать мозаичную икону Божией Матери «Иверская».

На торжественном мероприятии по случаю установления стелы присутствовали министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, посол Грузии в Ватикане Кетеван Багратиони, представители Грузинской Православной Церкви и другие гости. На мероприятии выступили национальный балет «Сухишвилеби» и грузинский государственный ансамбль народной песни «Басиани».



По случаю данного события Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II отправил письмо Папе Римскому Франциску.

«Сегодняшний день – еще одно подтверждение тех дружеских и поистине братских отношений, которые сформировались между нашей страной и Ватиканом, Грузинской и Римской Церквями с древнего времени. В нашей эпохе они обновились во время Иоанна Павла II, а в Ваше время это отношение приобрело еще большую глубину», – говорится в письме Илии II.

Патриарх отметил важность визита Папы Римского Франциска в Грузию в 2016 году и выступление церковного хора тбилисского кафедрального собора Святой Троицы Самеба в Сикстинской капелле. По мнению Патриарха, эти два факта получили мировой резонанс.

Также, по словам Католикоса-Патриарха, размещение стелы с мозаичной Иверской иконой на территории Ватикана является новой главой в отношениях Грузии и Ватикана. Глава ГПЦ поблагодарил посла Кетеван Багратион-Мухранскую за труд и содействие в этом деле.

Оригинал иконы Божьей Матери с начала XI века пребывает неотлучно на горе Афон в Иверском монастыре, в честь которого он и получил свое название.

Иверская икона Божьей Матери – одна из самых любимых в народе, но при этом одна из самых труднодоступных. Ее списки разошлись по всему миру, но сама древняя икона, чудесным образом оказавшись в Афонской обители тысячу лет назад, никогда больше не покидала монашеский остров. Существует мнение, что это одна из икон, написанных самим апостолом Лукой. Согласно церковному преданию, древний образ в IX веке спасли от уничтожения иконоборцами благочестивые верующие, отпустив его плыть по морю. В то же время ряд современных искусствоведов датирует икону XI-XII веками.

Существует несколько версий происхождения образа. Но во всех вариантах сказаний о ней, история Иверской иконы связана с Афоном, куда она чудесным образом прибыла по воздуху или по морю. По одной из гипотез, до того, как оказаться на Святой горе, она находилась в Грузии (Иверии).