В Ватикане трое военных добровольно отказались от службы в Папской Швейцарской гвардии, чтобы не прививаться

В связи с недавно принятым в Ватикане постановлением о соблюдении мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, корпус Папской Швейцарской гвардии отстранил от службы трёх солдат до выполнения ими условий постановления, а ещё трое добровольно покинули службу.

С вступлением в силу недавно принятого постановления Государства Града Ватикан – согласно которому для входа на его территорию и в экстерриториальные зоны необходимо предъявлять соответствующие сертификаты (Green Pass) – корпус Швейцарской гвардии счёл целесообразным ввести некоторые санитарные меры в соответствии с теми, которые приняты в других армейских корпусах по всему миру.

Как передает Vatican News со ссылкой на представителя Швейцарской гвардии, всех ватиканских военнослужащих попросили сделать прививку против COVID-19, чтобы защитить их здоровье и здоровье тех, с кем они контактируют по долгу службы.

Трое из гвардейцев решили не выполнять эту просьбу и покинули корпус по собственной воле. Ещё трое были временно отстранены от службы до тех пор, пока они не смогут урегулировать своё положение в соответствии с распоряжением командования корпуса.

Ранее специальным декретом госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина было установлено, что все сотрудники Святейшего Престола с 1 октября должны иметь COVID-сертификат установленного образца для доступа на территорию государства-города и исполнения своих служебных обязанностей. Для военнослужащих Швейцарской гвардии это означало обязательную вакцинацию, поскольку они постоянно находятся в тесном контакте с Папой Римским, напоминает РИА Новости.

Папская гвардия была создана по инициативе Папы Римского Юлия II, который предложил формировать ее за счет молодых швейцарских рекрутов. Днем ее основания считается 22 января 1506 года, когда в Рим из Люцерна прибыл воинский контингент в составе 150 человек. Главной миссией швейцарских гвардейцев является обеспечение безопасности понтифика и его резиденции. Солдатами и офицерами гвардии могут быть только католики, которые являются гражданами Швейцарии, прошедшими обязательную срочную службу в армии Конфедерации.