Госсекретарь Ватикана издал декрет о «зеленых пропусках» для сотрудников Государства Града

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подписал декрет, в котором изложены последствия для Римской Курии недавно принятого постановления президента Папской комиссии по Государству Граду Ватикан о введении обязательного санитарного пропуска в Государстве Град Ватикан.

Ранее уже сообщалось, что Президент Папской комиссии по Государству Граду Ватикан кардинал Джузеппе Бертелло обнародовал постановление, касающееся введения обязательного санитарного пропуска на территории Ватикана. При этом обязательный Green Pass вводится в соответствии с рекомендациями Святейшего Отца, данными на аудиенции кардиналу Бертелло 7 сентября 2021 года.

В постановлении, подписанном кардиналом П. Паролином, разъясняются новые меры, принятые в Ватикане для противодействия распространению коронавируса, передает Vatican News.

Всем сотрудникам, в том числе руководству, а также внештатному персоналу и всем, кто осуществляет свою деятельность в ведомствах Римской Курии, ее органах и офисах, а также в учреждениях, связанных со Святейшим Престолом, и всем посетителям этих учреждений предписывается иметь при себе «зеленый пропуск» начиная с 1 октября. В качестве альтернативы можно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного в Италии за свой счет. Для персонала, не имеющего «зеленого пропуска», санитарные власти Града Ватикан установят срок действия справки об отрицательном результате теста.

Сотрудники названных учреждений, не имеющие этих пропусков и сертификатов, не будут допущены до работы, что будет расцениваться как отсутствие на рабочем месте без уважительной причины.

Новое правило распространяется и на здания, расположенные в экстерриториальной зоне и перечисленные в 15 и 16 статьях Латеранских соглашений (среди них, в частности, здания куриальных ведомств, некоторых Папских учебных заведений и коллегий). Без наличия «зеленого пропуска» возможно только посещение богослужений: время посещения ограничено продолжительностью службы.

Ватиканские санитарные власти вправе вводить еще более строгие ограничения для лиц, прибывающих из стран с высоким риском заражения. Возможность освобождения от соблюдения этих предписаний должна рассматриваться Государственным секретариатом при участии Управления здравоохранения и гигиены.

Срок действия новых правил не указан – уточняется, что они приняты «до новых предписаний». Проверкой наличия сертификатов на территории Града Ватикан будет заниматься жандармерия, а в экстерриториальной зоне – соответствующие администрации.