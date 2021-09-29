Госсекретарь Ватикана издал декрет о «зеленых пропусках» для сотрудников Государства Града

Госсекретарь Ватикана издал декрет о «зеленых пропусках» для сотрудников Государства Града

Сентябрь 29, 2021

Госсекретарь Ватикана кардинал подписал декрет, в котором изложены последствия для Римской Курии недавно принятого постановления президента Папской комиссии по Государству Граду о введении обязательного санитарного пропуска в Государстве Град .

Ранее уже сообщалось, что Президент Папской комиссии по Государству Граду Ватикан кардинал Джузеппе Бертелло обнародовал постановление, касающееся введения обязательного санитарного пропуска на территории Ватикана. При этом обязательный вводится в соответствии с рекомендациями Святейшего Отца, данными на аудиенции кардиналу Бертелло 7 сентября 2021 года.

В постановлении, подписанном кардиналом П. Паролином, разъясняются новые меры, принятые в Ватикане для противодействия распространению коронавируса, передает Vatican News.

Всем сотрудникам, в том числе руководству, а также внештатному персоналу и всем, кто осуществляет свою деятельность в ведомствах Римской Курии, ее органах и офисах, а также в учреждениях, связанных со Святейшим Престолом, и всем посетителям этих учреждений предписывается иметь при себе «зеленый пропуск» начиная с 1 октября. В качестве альтернативы можно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного в Италии за свой счет. Для персонала, не имеющего «зеленого пропуска», санитарные власти Града Ватикан установят срок действия справки об отрицательном результате теста.

Сотрудники названных учреждений, не имеющие этих пропусков и сертификатов, не будут допущены до работы, что будет расцениваться как отсутствие на рабочем месте без уважительной причины.

Новое правило распространяется и на здания, расположенные в экстерриториальной зоне и перечисленные в 15 и 16 статьях Латеранских соглашений (среди них, в частности, здания куриальных ведомств, некоторых Папских учебных заведений и коллегий). Без наличия «зеленого пропуска» возможно только посещение богослужений: время посещения ограничено продолжительностью службы.

Ватиканские санитарные власти вправе вводить еще более строгие ограничения для лиц, прибывающих из стран с высоким риском заражения. Возможность освобождения от соблюдения этих предписаний должна рассматриваться Государственным секретариатом при участии Управления здравоохранения и гигиены.

Срок действия новых правил не указан – уточняется, что они приняты «до новых предписаний». Проверкой наличия сертификатов на территории Града Ватикан будет заниматься жандармерия, а в экстерриториальной зоне – соответствующие администрации.

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