В Ватикане создана рабочая группа по «отлучению мафии»

9 мая в сицилийском городе Агридженто к лику блаженных Католической Церкви был причислен судья Розарио Анджело Ливатино, убитый мафией в конце прошлого столетия. В память об этом новомученике Департамент целостного развития человека объявил о создании Рабочей группы по отлучению мафии.

В сообщении ватиканского ведомства говорится, что новоблаженный Ливатино – первый в истории Церкви беатифированный судья-магистрат: именно ему будет посвящена рабочая группа, цель которой – углубление темы отлучения мафии, в сотрудничестве с епископами всего мира.

В группу войдут философ и публицист, развивший идею «нового гуманизма» и «новой светскости», Витторио Альберти, известный священник-активист Луиджи Чотти, бывший министр и председатель демократической партии Италии Рози Бинди, духовник раскаявшихся мафиози священник Марчелло Коцци, сицилийский епископ Микеле Пеннизи, президент Ватиканского суда Джузеппе Пиньятоне, грекокатолический священник Иоан Александру Поп из Папского совета по законодательным текстам и генеральный инспектор тюремных капелланов священник Раффаеле Гримальди.



Источник: Vatican News