В Ватикане прошел семинар по квантовой физике

На вилле Пия IV в Ватикане с 30 ноября по 2 декабря проходил семинар Папской академии наук на тему «Наука и квантовая технология: новые достижения и новые перспективы», пишет русская служба Vatican News.

В семинаре участвовали не только физики со всего мира, но и предприниматели: одним из ключевых моментов обсуждений было значение квантовой физики для общего блага и новые возможности, которые она может предложить всему миру.

Как напомнил президент Папской академии Йоахим фон Браун, создателями квантовой теории были члены Папской академии наук Эрвин Шредингер, Макс Планк и Нильс Бор, в то время как Альберт Эйнштейн не принадлежал к Папской академии, но поддерживал тесные дружеские отношения со многими ее членами. По словам фон Брауна, «физику, технологию, философию и религию следует рассматривать вместе», и первопроходцы квантовой физики были также философами: «Это может показаться странным в сообществе физиков самого высокого уровня, но это отнюдь не противоречие».

«Перевернув» около ста лет назад традиционную физику, квантовая теория «сделала более очевидными границы того, что можно постичь наукой», отметил фон Браун, говоря о «потенциально Божественном» аспекте квантовой физики, которая предлагает новый подход к науке в целом и к науке о сознании. На конференции в Ватикане, пояснил президент Папской академии наук, «квантовая физика и исследование мозга идут бок о бок», добавив: «Мы не видим никакого конфликта, никакого противопоставления, но отмечаем взаимодополняемость между наукой и верой».

Один из организаторов трехдневного семинара Вандерлей Сальватор Баньяту подчеркнул, что квантовая механика «может помочь нам в очень многих вещах, таких как разработка новых лекарств, новых компьютеров, это возможность решить проблемы, для которых до сих пор не найдено решение, создать сенсоры, помогающие выявлять болезни или даже климатические изменения». Особое внимание Папская академия наук уделяет всеобщему доступу к этим новым достижениям, которые не должны усугубить пропасть между различными регионами планеты. Баньяту констатировал, что часто вопрос бедности и необразованности становится «неудобным» для тех, кто занят новейшими технологиями: «Вот почему мы хотим разработать документ, который прояснит важность всего этого и причину, которая должна побудить людей инвестировать в образование в этой области, ведь, когда придут новые технологии, все должны быть готовы правильно их использовать», — подчеркнул Баньяту.