В Ватикане состоялось прощание с новопреставленным кардиналом Гиксотом (+ ФОТО)

Папа Франциск молится об упокоении испанского кардинала Мигеля Анхеля Аюсо Гиксота, который «после продолжительной болезни, перенесённой с глубокой верой в Господа» скончался 25 ноября в римской больнице им. А. Джемелли в возрасте 72 лет, сообщает русская служба Vatican News.

В телеграмме соболезнований Папа Франциск выразил духовную близость собратьям новопреставленного иерарха по конгрегации Миссионеров-комбонианцев Сердца Иисуса, его родственникам и всем, кто его знал и ценил.

«С любовью и восхищением вспоминая этого брата, который служил Евангелию и Церкви с образцовой преданностью и кротостью духа, – пишет Папа, – я с благодарностью думаю о его самоотверженном служении сначала как ревностного миссионера в Египте и Судане, затем как декана Папского института арабских и исламских исследований и, наконец, на службе Римской Курии в Департаменте по межрелигиозному диалогу, префектом которого он являлся. В каждой апостольской миссии он всегда желал свидетельствовать, с кротостью и мудростью, о любви Бога к человечеству, трудясь во имя братства между народами и религиями».

Папа Франциск возносит молитвы, «дабы по заступничеству Пресвятой Девы Марии милосердный Отец принял этого верного слугу в Небесном Иерусалиме», и преподаёт благословение всем, кто скорбит о его земном уходе.

В связи со смертью кардинала поступили многочисленные соболезнования от представителей других вероисповеданий, в которых подчёркивается великая человечность Аюсо Гиксота и его старания по развитию межрелигиозного диалога.

***

Похороны иерарха состоялись в среду 27 ноября в базилике Святого Петра. Заупокойную Мессу совершил декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. На литургии присутствовали представители других религий, в том числе мусульманская община и собратья почившего из Конгрегации Миссионеров-комбонианцев Сердца Иисуса.

В конце богослужения Папа Франциск возглавил погребальный обряд последнего прощания.

