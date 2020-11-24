В Ватикане сообщили о планах выпуска памятных монет и марок в 2021 году

Юбилейные даты 2021 года Ватиканское филателистическо-нумизматическое Бюро отметит выпуском специальных монет и почтовых марок.

Будут отчеканены монеты, посвященные 500-летию со дня смерти Папы Льва Х, 450-летию со дня рождения Караваджо, 700-летию со дня смерти Данте Алигьери, 50-летию Ассоциации святых Петра и Павла, 75-летию ЮНЕСКО, 400-летию со дня смерти Папы Павла V, 300-летию со дня смерти Папы Климента XI. Также будут выпущены памятные монеты в честь Апостольской конституции Второго Ватиканского Собора Gaudium et spes и Архангела Рафаилу.

Монеты будут выполнены из различных металлов, а некоторые — из золота, сообщает Vatican News.

Кроме того, будут отчеканены разменные монеты и монеты, посвященные очередному года понтификата Папы Франциска.

Почтовые марки в 2021 г. выйдут, в том числе, по случаю Святой Пасхи и Рождества Христова, в честь 150-летия Конгрегации Регулярных Каноников Непорочного Зачатия, 90-летия со дня основания Ватиканского радио, 160-летия L’osservatore Romano, 140-й годовщины дипломатических отношений между Святейшим Престолом и Доминиканой, 500-летия обращения св. Игнатия Лойолы; 700-летия со дня смерти Данте Алигьери; 450-летия со дня рождения Караваджо, 52-го Международного евхаристического конгресса, 100-летия со дня основания Католического университета Пресвятого Сердца.