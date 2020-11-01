В Ватикане скоро начнётся подготовка к Рождеству

Несмотря на многочисленные сложности, связанные с пандемией, в этом году Ватикан не останется без традиционной рождественской ели и рождественских яслей на площади Святого Петра: они станут особым знаком веры в то, что Иисус живет посреди Своего народа, несёт ему спасение и утешение. Из Града Ватикан передает Ольга Сакун.

Рождественские ясли, которые будут установлены на главной ватиканской площади, прибудут из местечка Кастелли (Абруццо), известного своими керамическими изделиями еще с XVI века.

Композиция, состоящая из 54 скульптур выше человеческого роста, является культурным достоянием области Абруццо и считается произведением современного искусства, укорененного в традиционном мастерстве кастелланской керамики. Ясли были созданы учащимися и преподавателями художественного училища Кастелли в 60-е годы. Впервые они были выставлены на обозрение публики в 1965 году в Кастелли; в 1970 году их можно было увидеть на Траянском форуме в Риме, а спустя несколько лет они выставлялись в Иерусалиме, Вифлееме и Тель-Авиве. На площади Святого Петра будут установлены лишь несколько статуй из этой хрупкой коллекции. Ясли займут площадь 125 метров.

Рождественская ель высотой 28 метров в этом году будет доставлена из Словении, из области Кочевья. Эта разновидность ели – «ель красная» — распространена в Словении начиная со второй половиные XVIII века. Она занимает 30 процентов всех лесных ресурсов страны.

Традиционный обряд открытия рождественских яслей и зажигания огней на ёлке пройдет на площади Святого Петра в пятницу 11 декабря. Его возглавят кардинал Джузеппе Бертелло и епископ Фернандо Вергес Альсага, соответственно президент и ген. секретарь Губернаторства Града Ватикан. В тот же день утром делегации из Кастелли и из Кочевья встретятся с Папой Франциском для официальной презентации привезенных даров. Ель и ясли будут демонтированы 10 января, в праздник Крещения Господня, который завершает рождественский период.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News