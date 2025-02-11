В Ватикане пройдет Юбилей деятелей культуры и искусства

Департамент культуры и образования приглашает на Юбилей деятелей культуры и искусства. С 15 по 18 февраля для них состоится ряд мероприятий, и они смогут пройти через Святые врата Ватиканской базилики, сообщает русская служба Vatican News.

Юбилей артистов и деятелей культуры начнется в субботу 15 февраля международной встречей «Делиться надеждой: горизонты культурного наследия», организованной в сотрудничестве с Музеями Ватикана. В этот же день на улице Кончилиационе, 5, – той самой улице, которая ведет паломников из Рима к собору Святого Петра, — откроется выставка арт-проектов современных художников на тему надежды. Первым таким проектом станут портреты сообщества римской тюрьмы Regina Coeli, которые написал китайский художник Янь Пэй-Минь.

В воскресенье 16 февраля в 10 часов утра деятели культуры примут участие в Святой Мессе в Ватиканской базилике, а вечером – начиная с 8 часов – там же будет организована «белая ночь»: собор останется открытым для специального визита, приглашающего к созерцанию и духовному размышлению.

В понедельник 17 февраля Святейший Отец Франциск отправится в киностудию «Чинечитта». Там он встретится с делегацией артистов и деятелей культуры и обратится к ним с посланием. Эта встреча организована при содействии Министерства культуры Итальянской Республики и компании «Чинечитта Люче».

В рамках Юбилея артистов состоится встреча, предназначенная для католических культурных центров и международных организаций по продвижению культуры. Особое внимание будет уделено современным формам искусства, таким как визуальная поэзия. Именно она будет в центре выставки «Глобальная визуальная поэзия» в помещениях Департамента культуры и образования Св. Престола.

В сообщении ватиканского департамента говорится, что Юбилей для артистов «позволит увидеть в искусстве и в культуре привилегированные инструменты для развития диалога и исклюзивности и для надежды». «Через прославление красоты и творчества он станет поводом для размышления и для привлечения внимания, дабы личные устремления и поиски сошлись в коллективных, содействуя строительству более справедливого общества».