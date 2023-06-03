В Ватикане прошёл обряд покаяния после профанации алтаря собора Святого Петра

Протопресвитер Папской базилики Святого Петра кардинал Мауро Гамбетти возглавил в полдень 3 июня покаянный обряд у алтаря Исповедания в базилике Святого Петра после его профанации. Кардиналу сослужили каноники Капитула Святого Петра; богослужение прошло с участием верных, сообщает Vatican News.

Профанация алтаря произошла в четверг вечером: незадолго до закрытия собора мужчина польской национальности, находившийся в состоянии аффекта, подошел к алтарю, быстро разделся и запрыгнул на мраморный престол.

На спине у мужчины фломастером было написано по-английски «Спасите детей Украины».

Мужчина не кричал и не оказывал сопротивления, когда охранники собора вместе с ватиканскими жандармами заставили его спуститься и одеться; затем он был отведен в офис Ватиканской жандармерии для установления личности. Сразу же после этого, на основании соглашения между Италией и Святейший Престолом, мужчина был передан итальянским правоохранительным органам, которые вручили ему предписание покинуть итальянскую территорию.