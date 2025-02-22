В Ватикане проходит Юбилей диаконов

Тысячи диаконов приехали на юбилейное паломничество в Рим. Никогда еще в Вечном городе не собиралось одновременно столько диаконов Католической Церкви: они съехались со всего мира, сообщает русская служба Vatican News.

Юбилей дьяконов проходит с 21 по 23 февраля. Кульминацией паломничества будет Святая Месса в воскресенье, которую, к сожалению, Папа не сможет совершить, находясь по-прежнему в больнице. Святейший Отец делегировал для этого монсеньора Рино Физикеллу, пропрефекта Департамента евангелизации. Во время торжественной Евхаристии будут рукоположены 23 новых диакона – двое из Бразилии, шестеро из Колумбии, один француз, трое итальянцев, трое мексиканцев, два поляка, три испанца и три диакона из США.

Всего в Юбилее диаконов принимают участие почти 4 тысяч диаконов со своими семьями.

Инициатива проведения Юбилея для диаконов исходит от призыва, обращенного Папой Франциском к участникам пленарной сессии Департамента духовенства. Святейший Отец просит оживотворить это служение и помочь поместным Церквам вновь раскрыть ценность диаконата, древнего церковного служения, постепенно утраченного и вновь возрожденного во время Второго Ватиканского собора.

Основная цель посвященных диаконам юбилейных мероприятий — подчеркнуть, что это служение является основополагающим в Церкви, незаменимым для ее жизни и миссии, особенно сегодня, в момент смены эпохи.

Диаконское служение заслуживает глубокого осмысления, поддержки, обретения должного места в Церкви. Нередко случается, что диакона воспринимают лишь как ассистента пресвитера. Папа Франциск недавно отметил, что диакон не должен отождествляться с министрантом, а его служение сводится лишь к литургическому аспекту. Поэтому в рамках Юбилея диаконов проходят встречи и конференции, акцентирующие внимание на знамениях надежды для диаконата и на роли диаконов как свидетелей надежды в Церкви синодальной и миссионерской.