В Ватикане проходит встреча на тему «Защита несовершеннолетних в Церкви»

С 21 по 24 февраля в Ватикане проходит встреча председателей национальных Конференций епископов с участием Святейшего Отца, посвященная защите несовершеннолетних в Церкви. Утром 20 февраля члены Оргкомитета собрания встретились с некоторыми жертвами злоупотреблений со стороны духовенства в количестве двенадцати человек, мужчин и женщин из разных стран мира и различного социального статуса. Беседа длилась чуть более двух часов.

Во встрече в Институте Мария Бамбино от лица Оргкомитета приняли участие архиепископ Чикаго кардинал Блейз Джозеф Супич, архиепископ Мальты Чарльз Счиклуна, а также два священника-иезуита: Федерико Ломбарди и Ганс Цольнер, возглавляющий Центр защиты несовершеннолетних при Папском Григорианском Университете. Их собеседники, представлявшие жертв злоупотреблений, потребовали обнародования документов о лишении запятнавших себя клириков духовного сана, а также характеристик, выданных им их епископами и направленных в Ватикан. Как сообщается, в состав делегации пострадавших вошел, в частности, чилиец Хуан Карлос Крус, потерпевший от лишенного сана священника Фернандо Карадимы, чье видеообращение участники встречи заслушают в четверг.

Как отметил временно исполняющий обязанности директора Ватиканской пресс-службы Алессандро Джизотти, «члены комитета очень признательны жертвам за искренность, глубину и силу их свидетельств, которые, несомненно, помогут лучше осознать серьёзность и неотложность проблем, стоящих на повестке дня заседания».

По материалам Vatican News