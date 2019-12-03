В Ватикане проходит конференция, посвященная десятой годовщине опубликования энциклики «Caritas in veritate»

«Теория и практика развития». Международная конференция на эту тему проходит в Ватикане во вторник 3 декабря. Ее организатором выступает Дикастерия по содействию целостному человеческому развитию. Мероприятие приурочено к десятой годовщине опубликования социальной энциклики «Caritas in Veritate» Папы Бенедикта XVI, посвященной теме развития. Со вступительным докладом выступил кардинал Питер Тарксон, префект упомянутой Дикастерии.

В комментарии для «Vatican News» кардинал Тарксон подчеркнул, что этот документ Папы Ратцингера является источником вдохновения для возглавляемого им ватиканского ведомства, занимающегося вопросами всеобъемлющего развития человека. «Это документ, следующий в кивальтере энциклики “Populorum progressio” Павла VI, посвященной теме развития, делает ударение на то обстоятельство, что подлинное развитие – это не только развитие народов как целого, но и каждой отдельной человеческой личности, – пояснил он. – По существу развитие является призванием каждого человека, и оно реализуется тогда, когда мы любим, и, подражая Божественной любви, бескорыстно посвящаем то, что делаем, посвящаем имеющиеся у нас ресурсы заботам о благе ближних в духе солидарности». Целью конференции является оценка степени влияния энциклики «Любовь в истине» на современное общество, коему должен способствовать вклад представителей Церкви, международных и неправительственных организаций, академической среды и деловых кругов.

Энциклика «Caritas in veritate» Папы Бенедикта XVI увидела свет 29 июня 2009 года и была приурочена к 40-летию социальной энциклики святого Папы Павла VI «Populorum progressio». В документе отмечается, что «подлинное человеческое развитие касается человеческой личности как целого и всех ее отдельных измерений». Размышления Бенедикта XVI на тему развития были обнародованы на фоне финансово-экономического кризиса 2008 года, бедствий нищеты и голода в различных частях мира, углубления экологических проблем, множащихся проблем в сфере глобализации и обострения отношений между национальными правительствами и международными корпорациями. Папа Бенедикт XVI указывал тогда, что упомянутые социальные проблемы коренятся в реалиях антропологического характера, и их невозможно понять, абстрагируясь от истины о человеческой личности. По словам Папы, любовь в истине является «главной движущей силой подлинного развития каждого отдельного человека и всего человечества».

По материалам Vatican News