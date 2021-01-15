В Ватикане продолжается кампания вакцинации от коронавируса

13 января в атриуме Зала Павла VI в Ватикане стартовала кампания массовой вакцинации от COVID-19: об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни. Приоритет – как уже ранее указывалось в коммюнике Управления здравоохранения и гигиены Государства-Града Ватикан – отдаётся служащим здравоохранения и общественной безопасности, пожилым и персоналу, который чаще всего контактирует с большим количеством людей. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



На втором этапе кампании прививка от коронавируса будет сделана жителям Города-Государства, сотрудникам ватиканских учреждений и членам их семей, на которых распространяется медицинский полис ватиканского Фонда здравоохранения (FAS). Глава Зала печати отметил, что вакцинация полностью добровольна и что на данный момент из неё исключены несовершеннолетние (до 18 лет), поскольку испытания для этой возрастной группы ещё не проводились.



14 января директор Зала печати подтвердил, что Папа Франциск и Папа на покое Бенедикт XVI уже получили первую дозу вакцины.