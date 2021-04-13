В 2022 году в Ватикане пройдет симпозиум о богословии священства

В Ватикане состоялась презентация международного симпозиума «В направлении к фундаментальному богословию священства», организованного Конгрегацией по делам епископов. Симпозиум пройдет в Риме с 17 по 19 февраля 2022 года. О его задачах рассказали префект названной Конгрегации кардинал Марк Уэлле, ректор Папской французской семинарии профессор Венсан Сирет и профессор Микелина Теначе из Папского Григорианского университета.

Как отметили участники презентации, целью богословского симпозиума будет не решение существующих проблем, связанных со священством, а исследование его истоков. Это особенного важно сегодня, когда все больше возникает необходимость изучения связи между служебным священством и общим священством крещеных.

В разные периоды истории Церкви разрабатывалась экклесиология, соответствующая потребностям христианского свидетельства в контексте той или иной эпохи. Такое переосмысление нужно и сегодня, в то время как епископы и пресвитеры с трудом выявляют, какие именно перемены необходимы для того, чтобы осуществлять свое призвание: освящать мир посредством дара, полученного в Таинстве.

Помимо соотношения между служебным и общим священством, будет обсуждаться богословие призвания и риски, исходящие от клерикализации, которая отождествляет священство с властью, а не со служением, а alter Christus воспринимает как привилегию, а не как ответственность. Именно в призме призвания можно вести речь и о священническом безбрачии: когда Бог призывает, Он дарует также все необходимое для того, чтобы человек жил этим призванием. Священническая функция не подразумевает безбрачия, но в латинской традиции оно является одним из требований в виду пророческого свидетельства Христова священства и эсхатологического характера Церкви. Целибат – это пророческий знак, в силу которого священник является свободным свидетелем эсхатологической новизны.

Еще один вопрос, который будет поднят на предстоящем симпозиуме, — это соотношение между священным и мирским. В христианстве эти категории, свойственные древним религиям, преодолены, однако остается измерение тайны: священник призван являть тайну и трансцендентность литургического действа, не профанируя священное и не сакрализуя мирское.

Источник: Vatican News