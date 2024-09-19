В Ватикане поблагодарили Россию за освобождение двух украинских священников

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин поблагодарил российскую сторону за помощь в освобождении двух украинских священников. Как сообщила Служба печати Святейшего Престола, во вторник состоялся его разговор в формате видео-конференц-связи с Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, в ходе которого обсуждались гуманитарные вопросы в контексте конфликта на Украине.

«В беседе государственный секретарь, выразив благодарность за роль в освобождении двух украинских священников, подчеркнул необходимость соблюдения в нынешних условиях конфликта основополагающих прав человека, закрепленных в международных конвенциях, и затронул некоторые гуманитарные вопросы. В частности, он коснулся помощи украинским солдатам, содержащимся в плену в РФ, и взаимного обмена военнопленными между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Во вторник Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале, что с высокопоставленным представителем Ватикана обсуждались вопросы защиты прав верующих и помощь людям в трудной жизненной ситуации. Она сообщила, что поблагодарила за смелую и принципиальную позицию Папы Римского Франциска по вопросу о свободе религии в контексте попыток запрета на Украине канонической УПЦ.

В ходе одного из воскресных обращений к верующим Папа Франциск призвал не отменять никакую христианскую церковь и дать «молиться всем тем, кто хочет молиться».



Источник: ТАСС