В Ватикане отреставрировали огромный гобелен с «Тайной вечерей»

Специалисты музеев Ватикана отреставрировали гобелен XVI века, копирующий одну из самых известных работ Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Размер гобелена сопоставим с однокомнатной квартирой, сообщили директор музейного комплекса Барбара Ятта и реставратор Алессандра Родольфо.

«Это загадочный гобелен … Он никогда не покидал Ватикан и никогда не подвергался такой глубокой реставрации, которая позволила точнее определить как хронологические рамки, так и его принадлежность», — цитирует Ятту агентство «РИА-Новости». Гобелен выполнен на огромном полотне площадью 45 кв. м (девять в длину и пять в ширину). Выполнен он полностью из шелка с золотыми и серебряными нитями. Первые упоминания о гобелене датируются 1533 годом — спустя 14 лет после смерти да Винчи.

Источник: Известия