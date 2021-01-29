В Ватикане обсудили с мусульманами тему религиозного фундаментализма

26 и 27 января Папский Совет по межрелигиозному диалогу провёл межведомственный закрытый вебинар на тему «Религиозный радикализм: интерпретация и ответы христиан и мусульман». В мероприятии приняли участии эксперты и религиозные деятели, представляющие христианство и ислам. Встреча состоялась в рамках ординарной деятельности Святого Престола по продвижению диалога и братства. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Участники обсудили феномен религиозного радикализма и насилия, его истоки и механизмы распространения, а также меры, предпринятые для противодействия этим процессам. Среди организаторов встречи – Госсекретариат Святого Престола, Конгрегация евангелизации народов, Конгрегация католического образования, Департамент служения целостному развитию человека и Папский институт арабистики и исламоведения.