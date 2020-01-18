В Ватикане обнародована программа первого Воскресенья Слова Божия

В Ватикане состоялась презентация программы празднования Воскресенья Слова Божия. Оно будет отмечаться впервые 26 января 2020 г. В этот день Папа Франциск возглавит торжественную св. Мессу в соборе Святого Петра.

В ходе пресс-конференции, прошедшей 17 января в Зале Печати Святого Престола, председатель Папского Совета по содействию новой евангелизации архиепископ Рино Физикелла напомнил, что празднование Воскресенья Слова Божия призвано помочь христианам взглянуть на Библию не просто как на одну из многих книг в домашней библиотеке, но как на ценнейший «инструмент», способный пробудить веру. Иерарх подчеркнул, что дата празднования Воскресенья Слова Божия была выбрана неслучайно. Этот день будет отмечаться в Церкви в тот же литургический период, что и Неделя молитв о единстве христиан и День иудео-католического диалога, будучи, таким образом, еще одним шагом на пути «экуменического делания».

Архиепископ Физикелла сообщил, что в Воскресенье Слова Божия Папа Франциск возглавит Мессу в соборе Святого Петра. В ходе ее служения на центральном алтаре будет установлена фигура Матери Божьей Нокской, Покровительницы Ирландии, которую специально доставят с «Зеленого острова». Носившее безмолвный характер явление Богородицы в городе Нок было истолковано как призыв к погружению в тайну Евхаристии и в смыслы Священного Писания, – пояснил иерарх. Музыкальное сопровождение Папского богослужения обеспечит, наряду с Папским хором Сикстинской капеллы, хор ирландского Богородичного святилища. Литургические тексты будут зачитаны с использованием Лекционария, употреблявшегося в соборе Святого Петра во время всех сессий Второго Ватиканского Собора.

В завершение св. Мессы Папа Франциск произведет символическое действие: вручит Библию представителям ряда профессий и социальных групп, среди которых – епископ, мигрант, священник, катехизатор, монашествующий, полицейский, швейцарский гвардеец, университетский преподаватель, дипломат, школьный учитель, бездомный, журналист, спортсмен, заключенный, семья и представители различных конфессий. Выходя из собора Святого Петра, специальное издание Библии получит также каждый присутствовавший на богослужении.

Архиепископ Рино Физикелла рассказал, что по случаю первого в истории Воскресенья Слова Божия было подготовлено пособие для пастырей, изданное на шести языках: английском, итальянском, французском, испанском, португальском и польском. В нем содержится информация, которая должна помочь священникам организовать аналогичное празднование в своем приходе. Пособие доступно к скачиванию на сайте Папского Совета по содействию новой евангелизации.

Воскресенье Слова Божия будет отныне ежегодно отмечаться в Католической Церкви в третье воскресенье Рядового времени. Папа Франциск учредил его в Апостольском послании Aperuit illis, который увидел свет в форме motu proprio 30 сентября 2019 г. – в 1600-летнюю годовщину кончины переводчика Священного Писания на латинский язык святого Иеронима.

По материалам Vatican News