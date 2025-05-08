В Ватикане начался конклав для избрания Папы Римского (+ ФОТО)

В среду 7 мая в 16 часов 30 минут в Сикстинской капелле Ватикана открылся конклав для избрания 267-го Преемника святого апостола Петра. Сообщает русская служба Vatican News.

Торжественная процессия началась из часовни Павла III Апостольского дворца: 133 кардинала-избирателя из 71 страны с пяти континентов, под пение Литании Всем Святым и гимна Veni Creator, призывали благодать Святого Духа, дабы был избран достойный Вселенский Пастырь.

Церковь взывала к святым Востока и Запада о заступничестве: дабы Христос сохранил от греха и даровал Своё милосердие. Эти прошения во время всей процессии подкрепляли медленный и торжественный шаг кардиналов-избирателей. Войдя в Сикстинскую капеллу, иерархи призывали Святого Духа, дабы Он стал «светом, пламенем, бальзамом и защитой», чтобы «пробудил слово и открыл великую тайну Бога Отца и Сына, объединенных единой любовью». Затем кардинал Пьетро Паролин, возглавивший церемонию, вознёс молитву:

«Отче, направляющий и хранящий Свою Церковь,

Даруй Твоим служителям

Духа мудрости, истины, мира,

Дабы они были усердны в том, чтобы познать Твою волю,

И служили Тебе со всею преданностью.

Через Христа, Господа нашего.

Аминь».

Прямая трансляция позволила зрителям увидеть последние моменты перед закрытием дверей Сикстинской капеллы: присягу кардиналов, каждый из которых дал обещание соблюдать церковные предписания, исполнять достойно служение Преемника св. Петра в случае избрания и прежде всего – соблюдать всё происходящее в Сикстинской капелле в строжайшей тайне.

«Мы все и каждый кардинал-избиратель, присутствующие на выборах Верховного понтифика, обещаем, обязуемся и клянемся верно и тщательно соблюдать все предписания, содержащиеся в апостольской конституции Папы Иоанна Павла II Universi Dominici Gregis, обнародованной 22 февраля 1996 года, соблюдая также изменения, внесенные в неё апостольским посланием в форме motu proprio Normas Nonnullas Папы Бенедикта XVI 22 февраля 2013 года.

Равным образом обещаем, обязуемся и клянемся, что любой из нас, кто, по Божественному расположению, будет избран Римским Папой, приложит все силы к тому, чтобы верно исполнять munus Petrinum Пастыря Вселенской Церкви, а также ревностно утверждать и защищать духовные и мирские права и свободу Святейшего Престола.

Превыше всего обещаем и клянемся самым преданным образом хранить от всех, как от клириков, так и от мирян, тайну о том, что каким-либо образом касается избрания Папы Римского, и о том, что происходит в месте избрания, прямо или косвенно связанном с голосованием; не нарушать никоим образом эту тайну ни во время, ни после избрания нового Папы, за исключением четко выраженного дозволения самим Папой; не оказывать поддержки или содействия какому бы то ни было влиянию, оппозиции или любой другой форме вмешательства, с которыми светские власти любого уровня или какая-либо группа людей, либо отдельные личности желали бы оказать воздействие на выборы Папы Римского».

Каждый кардинал – начиная с Паролина и заканчивая Кувакадом – принёс личную клятву, произнося следующую формулу:

И я (имя), кардинал (фамилия),

Обещаю, обязуюсь и клянусь.

И положив руку на Евангелие, добавлял:

Да поможет мне Бог

И это святое Евангелие

К которому я прикасаюсь моей рукой.

После возгласа Extra omnes («Все изыдите!») все сотрудники конклава, не принимающие участия в голосовании, покинули Сикстинскую часовню, после чего глава Отдела Папских богослужений архиепископ Диего Равелли закрыл её врата. После духовных наставлений кардинала Раньеро Канталамессы, предусмотренных конституцией Universi Dominici Gregis, и молитвенного воззвания к Пресвятой Богородице члены Коллегии кардиналов приступят к работе конклава.

Взгляды верующих теперь устремлены на дымоход Сикстинской капеллы в ожидании белого дыма – знака успешного избрания нового Папы Римского.

По сообщению Губернаторства Государства Града Ватикан, начиная с 15 часов 7 мая «все системы передачи сигнала сотовой радиотелефонной связи, расположенные на территории Государства Ватикан, за исключением зоны Кастель Гандольфо, будут отключены». Это делается для обеспечения изоляции кардиналов во время конклава. Связь будет восстановлена после объявления об избрании следующего Папы Римского с центральной лоджии базилики Св. Петра.