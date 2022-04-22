В Ватикан прибыли «миссионеры милосердия»

В Риме с 23 по 25 апреля будет проходить Третья всемирная встреча миссионеров милосердия: она была запланирована на весну 2020 года, но не состоялась из-за пандемии. Встреча, в которой принимают участие около 400 священников, организована Папским советом по содействию новой евангелизации. Сообщает русская служба Vatican News.

Миссионеры милосердия – это священники, которых Папа Франциск наделил особыми полномочиями отпускать в Таинстве Покаяния грехи, которые относятся к компетенции Апостольского Престола. Святейший Отец принял такое решение во время Юбилея милосердия, объявленного в 2015 году, и затем продлил полномочия миссионеров милосердия, получив многочисленные свидетельства обращений благодаря их служению. Особенно ценна их миссия служителей примирения там, присутствие католиков малочисленно и где исповедникам приходится проделывать сотни километров, чтобы принять исповедь.

На встречу миссионеров милосердия в Рим прибыли священники со всех уголков мира. В ходе встречи исповедники поделятся опытом и пастырской практикой во время пандемии.

С докладами выступят проповедник Папского дома кардинал Раньеро Канталамесса и профессор канонического права в Папском Григорианском университете отец Дамиан Гуйермо Астигета.

24 апреля в базилике Святого Петра миссионеры милосердия будут сослужить Папе Франциску на Мессе Воскресенья Божественного милосердия, а на следующий день Папа примет их на частной аудиенции.