В университете Айхштетт-Ингольштадт пройдёт семинар «Септуагинта как географический источник»

В 2024 году в Католическом университете Айхштетт-Ингольштадт (Германия) пройдёт семинар «Септуагинта как географический источник». Семинар организует кафедра древней истории университета, сообщает Богослов.Ru.

Мероприятие состоится 8–9 сентября 2024 года в рамках обширного проекта «Справочник по Септуагинте» (под руководством Мартина Каррера, Вольфганга Крауса и Зигфрида Крейцера).

Цель семинара — исследовать географические данные Септуагинты, появившиеся в процессе перевода текстов Ветхого Завета на греческий койне (распространённая форма греческого языка, возникшая в постклассическую античную эпоху). Эта цель объясняется тем, что переводы топонимов варьировались от транскрипции до перефразирования или использования современных названий и, таким образом, были подвержены различным интерпретациям в процессе перевода. Ещё одним аспектом, усложняющим прочтение этих данных, становится тот факт, что в рукописной традиции могло различаться написание топонимов.

Оплату проезда и проживания участников может взять на себя принимающая сторона.

Адрес для подачи заявок и уточнения организационных вопросов: michael.rathmann@ku.de.