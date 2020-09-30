В Турции возвели первый за сто лет христианский храм

Впервые с 1923 года в Турции построена церковь, передает Интерфакс со ссылкой на агентство Fides.

Храм в честь святого Ефрема Сирина был возведен всего за несколько месяцев в районе Бакыркёй в европейской части Стамбула для общины сирийских христиан-монофизитов.

Торжественное открытие храма, рассчитанного на 700 человек, запланировано на первую половину 2021 года. Рядом с ним будет располагаться резиденция митрополита Сиро-Яковитской (Сирийской) Православной Церкви Юсуфа Четина, возглавляющего местную сирийскую общину.

В настоящее время в Турции проживает около 25 тыс. сирийских христиан, в основном в пригородах Стамбула.

Турецкие СМИ назвали строительство первого в истории Турецкой республики храма важным шагом руководства страны на фоне критики, которую вызвало превращение музея Святой Софии в мечеть.

Сиро-Яковитская (Сирийская) Православная Церковь – одна из шести Древневосточных Церквей, признающих только три первых Вселенских Собора. Такие Церкви еще называют «дохалкидонскими», т.к. они не признают решения IV Вселенского Собора (Халкидонского) и последующих Соборов.