В Турции разгромили древнее христианское кладбище с захоронениями первых веков нашей эры

В турецкой деревушке неизвестные разгромили древнее христианское кладбище с захоронениями первых веков нашей эры – оно до сих пор почитается и посещается, а в кладбищенской часовне святых Петра и Павла молятся в основном сирийские, ассирийские и халдейские общины, сообщает Седмица со ссылкой на Agenzia Fides.

Христиане деревушки Йемишли в юго-восточной турецкой провинции Мардин, в очередной раз пришедшие на кладбище 29 июня, чтобы почтить память своих предков, с ужасом увидели сотни разбитых и оскверненных гробниц и развороченную землю, усеянную останками и погребальными предметами. О выходке неизвестных нечестивцев немедленно с негодованием оповестили общественность многие турецкие газеты, в том числе местное издание Yeni Yaşam Gazetesi.

Предполагают, что неизвестные святотатцы недаром приурочили эту выходку к 29 июня, дню литургического поминовения святых апостолов Петра и Павла. Кладбищенская часовня в их честь была возведена в 1967 году в центре обширного кладбище, где по сей день можно отыскать ранние христианские гробницы, датируемые первыми веками нашей эры. Ежегодно в этот день местные христиане, в основном от сирийской, ассирийской и халдейской общин, приходят на кладбище, чтобы отслужить литургию в Петропавловской часовне и поклониться могилам своих предков. Нынешнее осквернение гробниц вызвало у них боль, отчаяние и скорбь, и на их горе немедленно отозвалась словами сочувствия и утешения езидская община, уцелевшая в Турции. Христиане незамедлительно известили местную полицию об осквернении древнего христианского кладбища в Йемишли.

Горный район Тур-Абдин на юго-востоке провинции Мардин хранит память о первых общинах ранних христиан в этой обширной области. Резиденция Сирийского Православного Патриархата Антиохийского с XIII века располагалась недалеко от Мардина, в монастыре Мор Хананьо (Святого Анании), и пребывала там до 1933 года, а затем была перенесена в Сирию (сначала в Хомс, а затем в Дамаск). С самого начала войны в Сирии именно в провинцию Мардин, на исторические христианские земли, хлынул поток христианских беженцев из Сирии. В феврале 2018 года правительство Турции издало декрет о полной реституции церковной собственности в этом регионе в пользу Сирийской Православной Церкви. В результате десятки церковных зданий и иные объекты недвижимости – храмы, монастыри, земли и даже древние кладбища в провинции Мардин – были переданы различным фондам Сирийской Православной Церкви с балансов различных турецких государственных служб и учреждений.