В Турции арестован мошенник, пытавшийся продать стамбульский католический храм

Себахаттин Гёк, гражданин Турции, пытавшийся продать католическую церковь Святого Антония Падуанского в Стамбуле, арестован турецкими властями. Как сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на Fides, Гёку предъявлено обвинение в подделке документов с целью совершить мошенничество в крупном размере.

Базилика Святого Антония была построена в начале XX века на земле, принадлежавшей членам итальянской королевской семьи. В 1971 году наследники уступили права на землю приходской ассоциации. В 2016 году Себахаттин Гёк объявил себя законным представителем владельцев участка земли, где находится базилика Святого Антония и выставил его на аукцион. Земельным властям Стамбула Гёк представил пакет доверенностей и документов о наследовании от граждан Италии, США и Франции, утверждая, что они являются законными владельцами участка и стоящих на нем зданий. Храм Святого Антония находится в центральном районе Бейоглу, рядом с консульствами нескольких государств и пешеходной улицей Истикляль, где цены на землю и недвижимость одни из самых высоких в Стамбуле. В 2020 община францисканцев, распоряжающихся базиликой Святого Антония, обратилась в турецкий суд с просьбой защитить храм от продажи. Было начато расследование, в ходе которого выяснилось, что Гёк и его сообщники по той же схеме пытались завладеть еще несколькими зданиями в Стамбуле, включая церкви. В общей сложности по этим делам против Гёка было выдвинуто 34 иска.

Базилика Святого Антония Падуанского – крупнейший католический храм Стамбула. Первая церковь была построена на этом месте итальянской общиной в XVIII веке. Нынешнее здание возведено в 1906-1912 по проекту стамбульца итальянского происхождения Джулио Монджери. В 1934-44 в храме служил апостольский делегат в Турции архиепископ Анджело Ронкалли, будущий святой Папа Иоанн XXIII (1958-1963). Ронкалли свободно владел турецким языком, за что позже в Стамбуле его называли «турецким Папой». Во время визита в город в 2006 году Папа Бенедикт XVI открыл памятник Иоанну XXIII, установленный во дворе базилики.